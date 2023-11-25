Erdoğan: Filistin’de 60’tan fazla gazeteci katledildi

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Erdoğan, İstanbul’da bu yıl 3’üncüsü düzenlenen zirveye gönderdiği video mesajında özetle şunları söyledi: “Gazze’de 7 Ekim tarihinden beri insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsinin ayaklar altına alındığı büyük bir vahşet ve katliam yaşanıyor. İsrail, özellikle tüm zorluklara rağmen Gazze’deki insani trajediyi dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri de öldürüyor. İsrail’in saldırıları sonucunda bugüne kadar 60’tan fazla gazeteci katledildi.

BM GÜVENLİK KONSEYİ İŞLEVSİZ

Küresel barış ve istikrarı sağlamakla görevli olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu süreçte tamamen işlevsiz kaldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 40 ülkenin çekimser, 121 ülkenin ise evet oyuyla kabul edilen karar ise insanlığın ortak vicdanını yansıtması bakımından anlamlıydı, değerliydi.

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Türkiye olarak nasıl ilk günden itibaren Gazze halkının yanında, İsrail zulmünün karşısında olduysak, İsrail’in hakikati imha veya tahrif etmeyi amaçlayan propaganda savaşını da geçit vermedik. Dezenformasyonla mücadele merkezimiz vasıtasıyla 100’ün üzerinde kasıtlı yalan haberi ifşa ettik ve doğrusunu ortaya koyduk. Sahadaki durumu anbean haberleştiren Türk basın mensupları bu süreçte gerçekten cesur bir duruş sergilediler. Buradan yerli, yabancı ayrımı yapmadan hakikatin savunuculuğunu yapan tüm gazetecileri yürekten tebrik ediyorum.”