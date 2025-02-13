Erdoğan: Filistin Devleti daha fazla geciktirilemez

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malezya programının ardından geçtiği Endonezya’nın başkenti Cakarta’da dün sabah Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Subianto ile baş başa görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Subianto, ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı’na başkanlık etti. İki ülke arasında 13 anlaşmanın imza töreninin ardından da iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

‘MUTABAKAT METNİNİ İMZALADIK’

Erdoğan, Türkiye ve Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75’inci yıldönümü olduğunu hatırlatırken savunma sanayinde mevcut projeleri ve ilave işbirliği imkânlarını da gözden geçirdiklerini söyledi. Erdoğan, “Görüşmelerimizde ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine ve dengeli hale getirilmesine yönelik yapabileceğimiz çalışmaları ele aldık. Ekonomik ilişkilerimizin sağlık, inşaat, enerji, gıda ve helal ürünler alanlarında çeşitlendirilmesine önem veriyoruz. Yine Endonezya’nın yeni başkenti Nusantara’nın inşa sürecinde dünya çapında başarılı projelere imza atmış inşaat firmalarımızın yer almasını arzu ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

FİLİSTİN DURUŞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASEAN ve üyeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinde kararlı olduklarını belirterek, “ASEAN Sekreteryası’na ev sahipliği yapan Endonezya’nın ülkemizin ASEAN’la işbirliğinin güçlenmesine desteğine güveniyoruz. Görüşmelerimizde ayrıca Birleşmiş Milletler, G20, MİKTA, D-8 ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çok taraflı platformlardaki münasebetlerimizi artırma hususunda mutabık kaldık. Endonezya’nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde Gazze’nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ZARAR 100 MİLYAR DOLARA YAKLAŞIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırıları sonucunda oluşan zararın 100 milyar dolara yaklaştığını kaydederek, sözlerine şöyle devam etti:

Haberin Devamı

“Altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin Devleti’nin kurulması daha fazla geciktirilemez. Bunu aşındıracak her türlü adım, her türlü teklif ve proje bizim nazarımızda gayrimeşrudur, daha fazla çatışma, daha fazla kan ve istikrarsızlık demektir. Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir. İsrail’in 15 ay süren saldırıları neticesinde oluşan zararın toplamı 100 milyar dolara yaklaşıyor. Şunu unutmayalım, hukukta prensip zararın müsebbibinden tahsil edilmesidir. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”

Haberin Devamı

ENDONEZYA’DAN ‘SAVUNMA’ ÇAĞRISI

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto da basın toplantısında Erdoğan’a ve Türk heyetine ziyaretleri için teşekkür ederek, “Endonezya ve Türkiye’nin yüzyıllardır ilişkileri var ve Osmanlı’dan beri bağımız çok güçlü şekilde devam ediyor. Endonezya ve Türkiye arasında ortaklığı güçlendirme konusunda kararlıyız. Endonezya ve Türkiye arasında savunma sanayisi işbirliği çabalarına daha çok destek vermek istiyoruz” diye konuştu. Özellikle askeri eğitim ve istihbarat işbirliğine katkıda bulunmak için çalışma isteği olduğunu belirten Subianto, üretim alanı ve sağlık sektöründe de iki ülke arasında bazı kararlar alındığına işaret etti. Subianto, Filistin konusunda da işbirliğinin devam edeceğini ve iki devletli çözümün desteklendiğini vurguladı.