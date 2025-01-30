Erdoğan: Facia en ince detayına kadar araştırılacak

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi:

“Hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısının çocuk olması yürek yangınımızı daha da artırmıştır. Aralarında bizzat tanıdığımız Bolu eski milletvekilimiz Mehmet Güner’in kızı, damadı ve torunlarının bulunduğu ailelerimiz tüm fertleriyle vefat etti. Çarşamba günü Bolu’ya gittik. Cenazelerimizi dualarla, tekbirlerle, yasinlerle, fatihalarla ve gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurladık. Onlardan bize belki bir ömür boyu ince ince kanayacak koca bir iç yarası, gönül kırgınlığı kaldı.

8 KİŞİLİK HEYET KURDUK

Facianın tüm yönleriyle araştırılması, ihmali, hatası veya kusuru olanların yargıya hesap vermesi noktasında gerekli adli ve idari soruşturmaların süratle başlatılmasını sağladık. Cumhuriyet savcılarımız ve farklı bakanlıklarımızdan 8 başmüfettişimiz çok titiz bir şekilde tahkikatlarını sürdürüyorlar. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden ülkemizin en yetkin isimlerinden oluşan 7 öğretim üyesiyle bir idare hukuku profesörünün yer aldığı 8 kişilik bir heyet kurduk. Bu ekip de çalışmalarına çok yönlü olarak devam etmektedir.

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BAŞVURUYU GERİ ÇEKME

Müfettişlerin tespitleriyle otelin aralık ayında belediye yetkilileri tarafından muvazaalı bir şekilde geri çektirilmek suretiyle sümenaltı edilen kusurlarına ilişkin rapor büyük ölçüde örtüşmektedir. Belediye başkanı koltuğunda oturan şahsın ‘itfaiye müdürü korkmuştur’ diyerek meşrulaştırmaya çalıştığı ancak daha sonraki ifadelerde başka sebeplerin devreye girdiği anlaşılan skandalın üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. İnanıyorum ki soruşturma sürecinde bu başvuruyu geri çekme olayı da tüm boyutlarıyla araştırılacak, karanlık noktalar aydınlatılacak, soru işaretleri giderilecektir.

BİZİM UHDEMİZDE OLAN BİR ŞEY VARSA

Acılı ailelerimiz başta olmak üzere milletimin her bir ferdinin şu gerçeği çok iyi bilmesini istiyorum; 78 canımızı bizden kopartan bu katliamın yaşanmasında kimin sorumluluğu, kusuru, eksiği ve ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Bizim uhdemizde olan bir şey varsa biz soracağız, yargımızın görev alanına giriyorsa adalete teslim edeceğiz, en küçük bir şüphe izi kalmadan, en ince detayına kadar bu facianın araştırılmasını ve sorumlularının ortaya çıkarılmasını temin edeceğiz. Arkadaşlarımıza verdiğimiz talimat da bu yöndedir. Cazgırlıkla, mugalatayla, laf cambazlıklarıyla kimse sorumluluktan kaçamaz, kaçamayacaktır. Sorumluluğu olan kim varsa hesap vereceği yer sosyal medya mecraları değil, bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleridir. Adalet mutlaka tecelli edecektir.”

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MUHALEFETE ELEŞTİRİLER

ÖZGÜR ÖZEL’E: ESKİ GENEL BAŞKAN İLK SARI KARTI GÖSTERDİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan konuşmasında muhalefete şu eleştirileri yöneltti: “Gündemlerinde ne millet var ne milletin derdi, sıkıntısı, sorunu var. Varsa yoksa kendi çıkarları, gelecekleri. Sıkıştıkça pot kıran CHP Genel Başkanı’na ise en büyük, en insafsız dayağı daha iki sene önce uğruna gözyaşı döktüğü selefi atıyor. Sayın Özel kırmızı kartla oyalanırken, eski genel başkan ilk sarı kartı kendisine gösterdi bile. Bir başka gerçek şudur: Hemen her gün bir yenisi patlak veren kumpas, yolsuzluk, taciz vakaları buz dağının sadece görünen kısmı ama ne yapsalar boş. Mızrak artık çuvala sığmıyor.

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TURPLARIN BÜYÜKLERİ HEYBEDE

Turpların büyükleri heybede. Bunu dediğimiz için rahatsız oldular. Niye? Çünkü durumlarını gayet iyi biliyorlar. Panikle yargı mensuplarımızı, aileleri ve çocukları üzerinden tehdit edecek kadar muvazeneyi yitirmelerinin nedeni de aynıdır. Para kulelerinin, şişirilmiş konser faturalarının ve bunun gibi daha birçok yolsuzluğun neye hizmet ettiğini herkes çok iyi biliyor.”

BU YÜZSÜZLÜĞE PABUÇ BIRAKMAYIZ

“Ey muhalefet, 8 gündür ekranlarda, gazete köşelerinde, sosyal medya mecralarında ona-buna siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz. Daha bir sene önce Beşiktaş Gayrettepe’de 29 işçimiz can verdi, zerre kadar umursamadınız. İzmir’in göbeğinde 2 gencimiz ihmalkârlığınızdan dolayı elektrik akımına kapılarak hem de çok feci bir şekilde hayatını kaybetti, görmezden geldiniz. İstanbul’da bir parkta belediyenin açıp kapatmadığı su dolu çukura düşen 5 yaşındaki bir yavrumuz göz göre göre gitti, yüzsüzce ailesini suçladınız. Antalya’daki teleferik ayıbının sorumlularını bırakın eleştirmeyi, demokrasi kahramanı ilan etmediğiniz kaldı. Sizin iş bilmezliğinizden ötürü her gün büyükşehirlerin göbeğinde otobüsler yanıyor, çıkıp bir nedamet cümlesi kurmayı kibrinize yediremiyorsunuz. Kusura bakmayın ama biz bu fırsatçılığa, bu yüzsüzlüğe pabuç bırakmayız. Milletimizin acıları üzerinde arsızca tepinilmesine eyvallah demeyiz. Sorumluların hepsinin adalete hesap vermesi için gereken neyse yaparken, hadsizlikler karşısında da boyun eğmeyiz.”

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

“Suriye’den Filistin’e bölgemizde tarih yeniden yazılmaktadır hiç unutmayın. Kardeşlerimizle birlikte bizim de gelecek asrımız şekillenmektedir. Türkiye içeride ve dışarıda attığı stratejik adımlarla, insanı merkeze alan politikalarıyla tarihe not düşmekte, mührünü vurmaktadır. Dünyanın kalbi olan Afro Avrasya bölgesinin yükselen yıldızı Türkiye’dir. Biz bir hamle yaptıkça paçamızdan aşağı çeken 40 yıllık terör belasını da def ettikten sonra yükselişimiz inşallah şahlanışa dönüşecektir. Terörsüz Türkiye hedefimize öyle veya böyle ama muhakkak ulaşacağız. Terör örgütleri üzerinden kurulan tuzakları darmadağın edeceğiz. Tüm yol ve dava arkadaşlarımın işte böyle bir ufukla hareket etmesini, küçük hesapların peşine takılmak yerine görev bilinciyle gelişmelere bakmasını rica ediyorum.”

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AÇGÖZLÜ MÜPTEZELLER

ERDOĞAN, “Şunun da bilinmesini özellikle isterim: Açgözlü müptezellerin daha fazla para kazanacağız diye vatandaşlarımızın canını hiçe saymasına kesinlikle tahammülümüz yoktur ve olamaz” dedi: “Türkiye Cumhurbaşkanı olarak milletin kürsüsünden bugün şu çağrıyı da tüm samimiyetimle yapıyorum: Kimse benim vatandaşlarım hayatı üzerinde kumar oynayamaz. Kimse daha ağzı süt kokan sabileri, fidan gibi delikanlıları, her gülüşlerinde yüzlerinde çiçekler açan masum çocukları ihtiraslarına ve hırslarına kurban edemez. Kanunun arkasından dolanmaya çalışan, mevzuatı ve yönetmelikleri ihlal eden, kurnazlık yaparak yükümlülüklerinden kaçmaya yeltenen kim olursa olsun devletimizin pençesi yakasındadır, nefesi ensesindedir. Nerede bir eksik, sorun, açık varsa gidermek hususunda kararlılığımızı perçinleyerek sürdüreceğiz.”

‘BAKAN İSTİFA ETTİ’ İDDİASI SORULDU

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’a AK Parti’nin grup toplantısı çıkışınca bir gazeteci, “Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görevden alınacak mı? Bakanın istifa ettiği iddiaları var” sorusunu yöneltti. Erdoğan, bu soruya cevap vermedi.

Erdoğan açıkladı: Öldüren ihmalLer

* Cumhurbaşkanı “Başmüfettişlerimizin yaptığı ilk incelemeler neticesi” diyerek 78 can alan ihmalleri şöyle sıraladı:

* “Otelin yangın algılama sisteminin çalışır vaziyette olmadığı,

* İşyerinde olaya müdahale edebilecek acil durum ekiplerinin bulunmadığı,

* İşyeri yangın söndürme sistemlerinin yetersiz kaldığı,

* Otelin acil çıkış yolları ve kapılarının ihtiyaca cevap verecek şekilde olmadığı,

* Otelde olası bir yangına karşı risklerin yeterince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınmadığı tespit edilmiştir.

Bunlar ve diğer noksanlar soruşturmayı yürüten makamlarla paylaşılmıştır. Uzman heyetimiz de çalışmalarını tekemmül ettirince hazırladıkları raporları yargıya arz edilecektir.”

‘BİR RİCAM VAR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM grup toplantısında kürsüye çıkmaya hazırlanırken küçük bir çocuk yanına giderek elini uzattı ve tokalaştı. Erdoğan’dan harçlığını alan çocuk, konuşmasını yapmak için kürsüye gitmek için ayağa kalkan Erdoğan’dan fotoğraf ricasında bulundu. Ricayı kırmayan Erdoğan, fotoğraf çektirdi ancak küçük çocuk bu kez de bir şey söylemek için önünü kesti. Erdoğan çocuğun söylediklerini dinledikten sonra gülerek kürsüye doğru yöneldi.