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ANKARA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Erdoğan: Ezelden beri bizimsin...

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Erdoğan: Ezelden beri bizimsin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ilk cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya ile ilgili İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı videolu mesaj yayınladı.

Erdoğan’ın Twitter’daki paylaşımında, söz ve müziği Yücel Arzen’e ait “Ayasofya” isimli eser Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili, Arapça, Bengalce ve Türkçe olarak seslendirildi. Erdoğan, klibi “Ayasofya, rüzgarlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin” ifadeleriyle paylaştı.

AYASOFYA DAVETLİLERİ

Ayasofya Camisi’nde ilk cuma namazı için HDP hariç Meclis’teki tüm siyasi parti liderleri ve milletvekillerine davetiye gönderildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve bu partilerin milletvekillerine davetiye yolladı.

“Davet edilirsem giderim” diyen CHP’li Muharrem İnce ile eski başbakanlardan Tansu Çiller’e de davet gönderildi. Kılıçdaroğlu, katılmayacağını açıklamıştı. Davetlilerden eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İstanbul dışında olduğu için katılmayacağını bildirdi. Akşener de ‘korona karantinası’nda olduğunu belirterek katılamayacağını açıkladı. (Gizem KARAKIŞ - Meltem ÖZGENÇ / ANKARA)

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