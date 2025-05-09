Erdoğan: Evliliğin önündeki engeller kaldırılmalı

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Beştepe’de Vakıflar Haftası Kutlama Programı’nda açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Vakıflar haftamızın bu yılki teması ‘Vakıf ve Aile’ olarak belirlendi. Her fırsatta vurguladığımız gibi; millet olarak gerçekten göz kamaştıran bir vakıf geleneğine sahibiz. Köklü vakıf geleneğimizin korunması, zenginleştirilmesi ve geleceğe aktarılması görevini ise 101 yıldır Vakıflar Genel Müdürlüğümüz yapıyor. Tarihimiz, hafızamız, kimliğimiz ve istikbalimiz açısından çok ağır bir sorumluluğu ifa eden genel müdürlüğümüzün 101. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Bu anlamlı yıl dönümünü açılışını yaptığımız eserler ile çok daha anlamlı hale getiriyoruz. Türkiye ve yurtdışında son bir yıl içinde restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserimizin toplu açılışını gerçekleştiriyoruz.

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VAKIF MEDENİYETİYİZ

Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi’nin Bağdat’taki Nizamiye Medresesi’nden, Beyrut’taki Hamidiye Çeşmesi’nin Macaristan Pecs şehrindeki İdris Baba Çeşmesi’nden, Bosna’daki Mostar Köprüsü’nün Cezayir’deki Babü’l Kantara Köprüsü’nden Prizren’deki Sinan Paşa Camisi’nin Selimiye Camisi’nden, Süleymaniye Camisi’nden ayrı düşünemeyiz. Bu yapıların tamamı müşterek bir ruh ışıltısının yüksek bir kültür ve mimari tasavvurun yansımalarıdır. Biz tüm vasıflarımızla aynı zamanda bir vakıf medeniyetiyiz.

70 BİNE YAKIN VAKIF

Bu müstesna kültür bugün de güçlü bir şekilde devam ediyor. Sağlık, sosyal hizmetler, sosyal yardım, eğitim, araştırma, kültür, sanat, spor, kalkınma, hukuk, insan hakları ve çevre gibi alanlarda 70 bine yakın vakıf halihazırda faaliyet gösteriyor. Böylesi köklü ve güçlü bir mirası devralan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz de yurtiçinde ve yurtdışında çalışmalarını büyük bir dikkatle 101 yıldır başarı ile sürdürüyor.

EVLİLİĞE TEŞVİK

Deprem bölgesindeki gençlerimizin yuva kurmalarına vesile olan Mehir Vakfı, 81 ilimizde dünya evine giren 20 bini aşkın çiftimize düğün ve çeyiz desteği verdi. Yakın zamanda bu çalışmalarını tam 19 aydır İsrail’in vahşi saldırıları karşısında destansı bir direniş sergileyen Gazze’ye doğru genişleteceğinin müjdesini aldığım Mehir Vakfı’mızdan Allah razı olsun diyorum. 2025 Aile Yılı kapsamında seçimlerde milletimize sözümüz olan aile ve gençlik fonu ile yuva kuracaklara gençlerimize yönelik desteklerimizi artırdık. Ayrıca, doğum yardımı ödeme rakamlarında ciddi oranda artışa gittik. Dijital mecraların etkisi ile toplumda günden güne yayılan yanlış salgı, algı ve alışkanlıklarla mücadele içindeyiz. İster töre, ister gelenek, ister güncel akım bahanesiyle olsun evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması lazım. Bu konuya önem ve öncelik vermemiz gerekiyor. Vakıflarımızı ve hayırseverlerimizi gençlerin yuva kurmasına daha fazla destek olmaya çağırıyorum.”

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2 YILDA 166 KÜLTÜR VARLIĞINA RESTORASYON

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Son 2 yılda Bitlis Hazo Han Süleymaniye Külliyesi Darüşşifası, Tokat Gökmedrese ve Muş Merkez Muratpaşa Camisi’nin de yer aldığı 166 vakıf kültür varlığı restore edildi” diyerek şu bilgileri verdi: “Asrın felaketinde hasar gören tam 377 eserin onarım süreçleri hiç zaman kaybetmeden başlatıldı. Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Kuzey Kıbrıs’ta toplam 20 yapının restorasyonu tamamlandı. Ecdat yadigarı topraklarda tam 40 çalışma başarıyla nihayete erdirildi. Yakın zamanda bitirilmesi öngörülen 3 çalışma ise devam ediyor. 2002 yılında sadece 46 eser restore edilmişken, 23 yılda ihya edilen Vakıf Kültür Varlıkları’nın sayısı 5 bin 927’ye ulaşmıştır. Bu çalışmalarda tam 12.3 milyar lira büyüklüğünde kaynak kullanılmıştır.”