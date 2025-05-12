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Erdoğan: Ev sahipliğine hazırız

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#Erdoğan#Putin#Zelenski
Erdoğan: Ev sahipliğine hazırız
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 07:00

Putin’in “Erdoğan’dan rica edeceğim” açıklamasının ardından gözler iki liderin telefon görüşmesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin kritik görüşmeyi dün öğlen saatlerinde gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Rusya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Putin’e görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını aktaran Erdoğan, Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışa ulaşılması noktasında bir fırsat penceresinin aralandığını, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını belirtti.

MACRON’LA DA GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini belirtti. Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna’nın yeniden ayağa kaldırılması süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesinde işbirliğini sürdürmenin önemli olduğunu kaydetti.  

 

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#Erdoğan#Putin#Zelenski

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