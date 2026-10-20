Erdoğan: Etrafımız ateş çemberi

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Muhtarlar Günü dolayısıyla Beştepe’de muhtarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

LAYIK GÖREMEDİLER

“Kıymetli muhtarlarımız, sizlerle aramızdaki sarsılmaz bağı anlayamayanlar bizim her icraatımıza yaptıkları gibi muhtarlar buluşmamıza da kara çalmışlardı. Öyle küçümseyici ifadeler kullandılar ki içlerinde yıllardır biriktirdikleri milli irade hazımsızlığını tüm çirkinliğiyle bir anda ortaya boca ettiler. ‘Muhtar bile olamaz’ diyerek güya bizi aşağıladıklarını zannedenler benim muhtar kardeşlerime cumhurbaşkanlığından başlayarak devletin tüm kapılarının açılmasını bir türlü kabullenemediler. Milletin teveccühüne rağmen bizi başbakanlığa ve cumhurbaşkanlığına layık görmeyenler aslında sizi de buralara layık göremediler.

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TEPEDEN BAKTILAR

Rahatsızlıklarının sebebi bizim burada hasbihal etmemiz asla değildi. Rahatsızlıklarının sebebi sizin buraya, kendi evinize gelir gibi gelmenizdi. Rahatsızlıklarının sebebi tıpkı 90 sene önce Ankara’ya alınmayan Âşık Veysel gibi muhtarlarımızın onlara göre yeterince elit olmamasıydı. Yıllar geçse de birilerinin Anadolu insanına tepeden bakma alışkanlıkları değişmedi. Türkiye’nin değiştiğini, Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını kabullenmeye bir türlü yanaşmadılar. Peki, sonuçta ne oldu?

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KUZU KUZU KABULLENDİLER

Kuzu kuzu kabullenmek zorunda kaldılar. Vatandaşın doğrudan oyuyla seçilen benim demokrasi piramidinin tabanı olarak tarif ettiğim muhtar kardeşlerime saygı duymayı öğrendiler. Devletin zirvesinin kapıları muhtarlarımıza açıldıkça şehir merkezlerinden köylere kadar bu atmosfer tüm Türkiye sathına yayıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’yle birlikte kamu kurumlarının ve belediyelerin kapıları da muhtar kardeşlerime ardına kadar açılmaya başladı. Bu iş sadece yerel düzeyde de kalmadı. Türk siyasetinde de buluşmalarımızın dönüştürücü etkisi oldu. Tabiri caizse siyasette bir muhtar açılımı yaşandı.

BİZİ TAKLİT ETTİLER

Daha önce muhtar deyince hafife alanlar, kimi zaman mecburiyetten kimi zaman mahcubiyetten dolayı bizi taklit etmeye takip etmeye başladılar. Ne kadar samimi olduklarını elbette ölçemeyiz. Ama yine de düne kadar muhtar görünce yollarını değiştirenlerin şimdilik seçim dönemleriyle sınırlı olsa bile muhtarlar buluşması düzenlemesini Türkiye’de milli iradenin güç kazanması, muhalefetin toplumla barışması noktasında kıymetli bir adım olarak görüyoruz. Temennimiz bunun seçimden seçime yapılan taktik bir hamleden ziyade kalıcı bir zihniyet değişimine dönüşmesidir. Taklit her zaman aslını büyütür. İster zoraki, ister gönüllü olsun; onlar bizi taklit ettikçe Allah’ın izniyle biz büyümeye güçlenmeye devam ederiz. Yarım asra yaklaşan siyasi hayatı boyunca demokrasinin evvel emirde yerelde başladığına inanan bir kardeşiniz olarak muhtarlık müessesesinin Türk siyasetinde hak ettiği saygıyı görmesinden memnuniyet duyuyorum. Bu başarıda naçizane emeğimin olmasından ayrıca memnuniyet duyuyorum.”

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TAHRİKLERE KAPILMADIK

Ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk, tahriklere kapılmadık, tuzaklara düşmedik, provokasyonlara gelmedik. Akıllı, sabırlı, sağduyulu bir şekilde tüm bu zor süreçleri başarıyla yönettik. Unutmayın! Büyük milletlerin imtihanı da büyük olur. Türk milleti olarak bizim de tarih boyunca mücadelemiz, zaferlerimiz gibi imtihanlarımız da gerçekten çok büyük oldu. Bugün de büyük bir mücadelenin tam göbeğindeyiz. Bu mücadelede bölgemizi lime lime etmek isteyenlerin tekerine çomak soktukça bizi asla boş bırakmayacaklar.

UĞRAŞMAYA DEVAM EDECEKLER

Tıpkı kahraman ecdadımız gibi zalimlerin değil, hangi inançtan olursa olsun mazlumların yanında cesaretle durduğumuz müddetçe bizimle uğraşmaya devam edecekler. Kimi zaman FETÖ gibi sureti haktan görünen içerideki ajanlarıyla kimi zaman dışarıdaki lobileriyle kimi zaman ekonomik tetikçileriyle kimi zamanda uluslararası basındaki maşalarıyla kimi zamanda sosyal medyadaki aparatlarıyla bizim üzerimize gelecekler. Dikkatimizi dağıtmaya çalışacaklar. Yolumuzdan alıkoymaya çalışacaklar. Pençelerimizi sökmeye, iddialarımızdan vazgeçirmeye çalışacaklar.

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ÇOK DİKKATLİ OLACAĞIZ

Allah’ın izniyle onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Dünyayı sömürerek bölgemizi kan deryasına çevirerek kendilerine refah düzeni kurmak isteyenlere boyun eğmeyeceğiz. Karanlık ve kirli oyunlara karşı çok ama çok dikkatli olacağız. Müslümanları birbirine düşürmeye çalışanlara karşı uyanık olacağız. Milletimizin umudunu kırmaya, moralini bozmaya, aramıza nifak duvarları örmeye çalışanlara karşı her zaman teyakkuz halinde olacağız. Sizlere güveniyorum. Rabbim basiret ve ferasetimizi artırsın diyorum.

BÖLGEMİZDE KRİZ FIRTINASI YAŞANIYOR

Bölgemizde şiddeti giderek artan bir kriz fırtınası yaşanıyor. Hemen kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna Savaşı birkaç ay sonra beşinci yılını dolduracak. İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları imzalanan anlaşmalara rağmen hız kesmeden devam ediyor. Komşumuz İran’daki gerilim tam olarak bitmeden bu sefer Yemen’de yeni bir çatışmanın fitili yakıldı. Husi’lerin dostumuz ve kardeşimiz Suudi Arabistan’ı hedef alan saldırıları bölgemizdeki tansiyonun iyice tırmanmasına sebep oldu. Riyad’daki havalimanına düzenledikleri saldırıda aralarında umrecilerin de olduğu çok sayıda Müslüman kardeşimiz vefat etti, yüzlerce kardeşimiz yaralandı. Lübnan’a bakıyoruz maalesef orada da durum hiç iç açıcı değil. Suriye’den güzel haberler geliyor, lakin Siyonist İsrail orayı da karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Etrafımız ateş çemberi; içinden bulunduğumuz durum tam olarak böyle. İşte böyle bir kaos ve kriz ortamında Türkiye’nin kılına zarar gelmemesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Şimdiye kadar bunda da başarılı olduk.