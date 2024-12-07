Erdoğan: Esed’e ‘Gel görüşelim’ dedik olumlu cevap alamadık

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkarak cuma namazını kılmak için Hz. Ali Camisi’ne gitti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“İdlib, Hama ve Humus... Hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibarıyla devam ediyor. Biz de bunu gerek istihbarat, gerekse bütün medyadan takibini yapıyoruz. Temennimiz; kazasız, belasız bir şekilde Suriye’deki bu yürüyüş devam etsin. Ama terör örgütleriyle birlikte oradaki bu direniş devam ederken, bizim de hatırlarsanız, Esed’e bir çağrımız olmuştu; ‘Gel görüşelim ve Suriye’nin geleceğini birlikte belirleyelim, tayin edelim’ demiştik. Ne yazık ki Esed’den bu işe olumlu bir cevap alamadık. Şu an itibarıyla İdlib’den sonra, İdlib zaten tamam ama Humus yine muhaliflerin elinde ve Şam’a doğru da bir ilerleyiş söz konusu.

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GÖNLÜMÜZ BUNLARI İSTEMİYOR

Bütünüyle bölgede devam eden bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil. Gönlümüz bunları istemiyor. Maalesef bölge sıkıntıda. Dün Lübnan’dan yine Sayın Başbakan’dan bir haber aldım. Onunla da bir görüşme talebi var. Büyük ihtimalle görüşeceğiz. Lübnan biliyorsunuz çok sıkıntılı durumda. Gerek Golan’da gerek Beyrut’ta artık her taraf yerle yeksan olmuş. Böyle bir sıkıntı var. Biz de elimizden geleni yapacağız. Mısır’da ciddi manada ihtiyaç talebi var. Bu ihtiyaçların giderilmesi için de Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya inşallah devam edeceğiz. Özellikle de ayni, hatta hatta nakdi yardım talepleri var... Ve Türkiye olarak dünyanın suskun olduğu bir dönemde biz yardımlarımıza devam edeceğiz.

İSRAİL’İN SALDIRGANLIĞI

Şu anda işte tüm dünya başta Birleşmiş Milletler Teşkilatı olmak üzere dün Guterres’le görüşmem oldu. Onlar da ellerinden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyorlar, koyacaklar. Ve ‘Birbirimizle olan görüşmeleri devam ettirelim’ diyorlar. Bizler de bu görüşmelerimizi devam ettirmek suretiyle bölgedeki ateşkesi ama sonsuz olmak üzere nasıl devam ettiririz bunun gayreti içerisinde olacağız. Birleşmiş Milletler bu konuda tabii tek çıkış yolu.

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İNSANLIK HESABINI SORACAK

Bildiğiniz gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararlar arka arkaya geliyor. Bunlar İsrail’i doğrusu köşeye sıkıştırıyor. Fakat bugüne kadar İsrail kendisi aleyhinde verilmiş kararların hepsinde, ne yaptı yaptı sıyırdı. Ama insanlık, İsrail’i bu attığı adımlarda, yaptığı bu ihanetlerde yalnız bırakmayacak ve hesabını soracak. Ben, İsrail’in bu vahşetini, İsrail’in bu soykırımlarını hep birlikte dünya devletleri olarak ne yapıp yapıp hesabını sormamız lazım. Başta ülkem olarak, Türkiye olarak bu hesabı biz de soracağız, sormalıyız.”