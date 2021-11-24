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Erdoğan: Erken seçim olmayacak, 2023 seçimi artık çok daha önemli

#Erken Seçim#Recep Tayyip Erdoğan#2023
Erdoğan: Erken seçim olmayacak, 2023 seçimi artık çok daha önemli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15-20 ayda bir seçim yapmanın ilkel kabilelerin işi olduğunu belirterek “Hâlâ ‘erken seçim, erken seçim’... Ya olmayacak erken seçim. Haziran 2023. Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği şu kritik süreç 2023 seçimlerini çok daha önemli hale getirdi” dedi. Erdoğan, dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda özetle şu mesajları verdi:

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PARTİMİZİN MUTFAK ÇALIŞMASI

“Bugün partimizin 20 yıllık geçmişindeki 150’nci genişletilmiş il başkanları toplantısını icra ediyoruz. Dünyada 20 yılda il başkanlarını 150 defa bir araya getiren, istişare mekanizmasını böylesine düzenli işleten bir başka parti olduğunu sanmıyorum. Tıpkı MYK ve MKYK toplantıları gibi bu genişletilmiş istişare toplantıları partimizin adeta mutfak çalışmalarıdır. Siyasetin istikameti, hükümet çalışmalarımızın ana fikirleri, illerimizin ana meseleleri bu tür toplantılarda, fikir alışverişlerinde ortaya çıkıyor, şekilleniyor. Bu platformlar milletimizin sesinin, nefesinin, beklenti ve dertlerinin en üst düzeyde yankılandığı yerlerdir. AK Parti’nin 20 yıldır seçimlerden hep birinci çıkmasının sebebi işte buradadır.

REKORU İLERİ TAŞIYACAĞIZ

Karanlık cinayetlerden cumhuriyet mitinglerine, gece yarısı bildirilerinden Meclis’teki tehditlere kadar nice kumpasla boğuştuk. Kuruluşumuzdan bu yana girdiğimiz her seçimden istisnasız birinci çıktık. Yeni yönetim sisteminin parçası olan ittifaklarda yüzde 50’nin altına hiç düşmedik. Şu anda ana muhalefet, muhalefet niye bu kadar yırtınıyor, niye bu kadar çılgına dönüyor? Çünkü gelecekleri yerin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Onun için AK Parti ve MHP’nin sağladığı bu başarının önüne geçemeyeceklerini çok iyi biliyorlar. AK Parti bu başarısıyla dünya demokrasilerinde bu kadar uzun süre, bu kadar yüksek oy seviyesini ve iktidarını koruyabilmiş, istisnai örneklerin en başında geliyor. İnşallah 2023 Haziran seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığını yeniden kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak Meclis çoğunluğunu elde ederek, bu rekoru çok daha ileriye taşıyacağız.

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GEÇTİ O, TARİH OLDU

Esasen biz bundan 10 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde mevcut takvime göre seçim yılı 2024’tü. Fakat ilginçtir hâlâ ‘erken seçim, erken seçim’... Ya olmayacak erken seçim. Haziran 2023. Bunlar kiminle yürüdüklerinin farkında değiller, geçti o, tarih oldu. Öyle 15-20 ayda bir seçim yapmak, bunlar ilkel kabilelerin işidir. Biz modern bir yapının, modern bir dünyanın uygulamalarını ortaya koyan bir partiyiz ve Cumhur İttifakı’yız. Yaşanan gelişmeler, seçimleri 2023’e yani tam da 2023 hedeflerimizle kesişen yıla denk getirdi. Türkiye ve bizim için elbette her seçim önemlidir, hayatidir. Dünyanın ve ülkemizin içinde geçtiği şu kritik süreç, 2023 seçimlerini çok daha önemli hale getirdi. Bu seçimleri kazanarak, ülkemizi 2002 kasımından beri kurduğumuz eser ve hizmet altyapısı üzerinde büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında yeni bir safhaya çıkarmış olacağız.

GÖNLÜNÜ KAZANACAĞIZ

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2023’e giden süreçte 84 milyon vatandaşımızın her birinin kapısına gideceğiz, elini tutacağız, gönlünü kazanacağız. Onun için yan gelip durmak yok. Çok gayret edeceğiz, çok koşacağız. Şurada 1.5 yıl kaldı, en iyi şekilde değerlendireceğiz. Unutmayınız bizim boş bıraktığımız her yer karşımızdakiler tarafından yalanla, iftirayla, çarpıtmayla doldurulacaktır.

8 YILDAKİ TUZAKLAR, OYUNLAR

Ülkemizdeki son 8 yılındaki hiçbir gelişme, kendi tabii mecrasında ortaya çıkmış, siyasi, sosyal, ekonomik vakalara dayalı değildir. Hepsinin gerisinde bir senaryo, bir kurgu, bir tuzak, bir oyun vardır. Bu süreci yönlendirenlerin milletimizin feraseti sayesinde bugüne kadar başaramamaları vazgeçtikleri anlamına gelmiyor. Türkiye kendi duruşunu korumakta ve ilerletmekte ısrar ettikçe, kurulan tuzakların çapı ve yol açtığı sonuçlar artıyor. Bin yıldır bu toprakları vatanı yapmak ve korumak için bedel ödeyen bir millet olarak verdiğimiz bu mücadelenin gerektirdiği fedakârlıkları yapmaktan çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Milletimiz şundan emin olsun ki bu mücadeleyi başarıyla tamamladığımızda kendimiz ve evlatlarımız için yepyeni ve aydınlık bir döneme adım atmış olacağız. Geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız eserler ve diğer her şey, bugünlere, bu büyük atılıma hazırlık içindi. Şimdi var gücümüzle mücadelemizi vereceğiz, engelleri aşacağız, tuzakları bozacağız, hedeflere ulaşacağız.”

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#Erken Seçim#Recep Tayyip Erdoğan#2023

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