Erdoğan Elbistan’da açıkladı... Yerleşimi ovalardan dağlara taşıyoruz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün MHP Lideri Devlet Bahçeli ve BBP Lideri Mustafa Destici ile depremin vurduğu Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Afşin ile Malatya’nın Doğanşehir ilçelerini ziyaret etti. Elbistan’da depremzede ailelerle bir araya gelen Erdoğan, Bahçeli ve Destici incelemelerde bulunup bilgi aldı. Elbistan’da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

DEPREMZEDELERİN TAHLİYESİ

“İlçemizden köylerine veya yakın yerlerdeki akrabalarının yanına gidenlerin haricinde 20 bin 300 depremzedemizin tahliyesini gerçekleştirdik. Barınma ihtiyacı için çadır kent ve konteyner kent kurulumlarını sürdürüyoruz. Halihazırda Maraş genelinde çadırda, kamu tesislerinde, yurtlarda, okullarda ve diğer alanlarda 461 bin vatandaşımızı barındırıyoruz. Maraş’ta kurduğumuz ve dağıttığımız çadır sayısı 77 bine ulaştı. İlçeleri ile birlikte şehrimizde 24 bin konteyner planlaması yaptık.

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309 BİN KONUTA BAŞLIYORUZ

İlçemizin yeniden imar ve ihyasına başlıyoruz. 4 bin 339 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Maraş’ta bu rakamın 45 bin 575 binaya ulaştığını görüyoruz. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, yeniden inşa çalışmalarına başladık. Birkaç ay içerisinde 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Maraş’ta 83 bin konut ve 18 bin 681 köy eviyle bismillah diyoruz. Bunun için bir yıl müsaade istiyorum. Ölenleri geri getiremeyiz ancak onun dışındaki tüm yaraları saracak azme, tecrübeye ve kudrete sahibiz.

FAY HATTINA ASLA İZİN YOK

TOKİ, deprem sınavını her alanda alnının akıyla vermiş bir kurumumuzdur. Birçok ilimizde yeni konutları da bu standartta gerçekleştireceğiz. 3+1 olarak inşa edilecek konutlarımız şehirlerimizin mimarisiyle uyumlu, zemin artı 3 veya 4 kat olacak şekilde planlanıyor. Fay hattı veya zemin sıvılaşması olan yerlere müsaade etmeyeceğiz. Yerleşim yerlerini ovalardan dağlara kaydırıyoruz.”

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Erdoğan, Malatya Doğanşehir’de ise özetle, “Yeni yerleşim yerlerimizi tarihe vefa, geçmişe saygı anlayışı ile inşa edeceğiz. Türkiye’de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin de olmadığına inanıyoruz” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MESAJI: YENİ ACILARA TAHAMMÜL KALMADI

“Kentsel dönüşüm projelerinin ülkemiz açısından ne kadar vazgeçilmez olduğunu hep beraber tecrübe ettik. Artık her kim zehirli diliyle veya insanlarımızı tahrik etmek suretiyle engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi hançerlemiş olacaktır. Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yoktur. Kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz. Aynı tehdidi yaşayan bölgeleri süratle dönüştüreceğiz.”

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HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki vatandaşları hasarlı binalar konusunda uyardı: “Hasarlı binalardan uzak durulmasının altını buradan tekrar çizmek istiyorum. Depremin vurduğu tüm il ve ilçelerdeki vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz.”

BAHÇELİ VE DESTİCİ EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte deprem bölgesini ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

TAŞINMA YARDIMI BAŞLADI

Elbistan’ın ardından Afşin’e geçen Erdoğan, “Evleri kullanılmaz hale geldiği için kiraya çıkacak depremzedelerimize 3 bin ila 5 bin arasında kira yardımı yapıyoruz. Bunun için evini taşıyacak depremzedelerimize 15 bin lira taşınma yardımını bugün (dün) itibarıyla ödemeye başladık. Depremde vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına da acil ihtiyaçları için 100 bin lira veriyoruz. Felaketten etkilenen vatandaşlarımıza 10’ar bin lira ödeme yapıyoruz” dedi.