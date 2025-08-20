Erdoğan, El Pais Gazetesi’ne yazdı: Vicdan ayaklar altında

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle kaleme aldığı “Sınırları Aşan Merhamet: Medeniyetler İttifakı ve İnsani Diplomasi” başlıklı makalesinde Türkiye’nin mazlumun kimliği ve inancına bakmaksızın dünyanın dört bir yanına yardım eli uzatan bir ülke olarak öne çıktığını vurguladı. İspanya’nın önde gelen gazetelerinden El Pais’te İspanyolca olarak yayımlanan makalede Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

İSPANYA GÜVENİLİR MÜTTEFİK

“İspanya, NATO’daki en güvenilir müttefiklerimizden biridir. Adana’da konuşlu Patriot Hava Savunma Sistemi bunun somut ve güçlü bir ifadesidir. İspanya’nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği samimi destek, ortak hedeflerimizin derinliğini yansıtmaktadır. Medeniyetler İttifakı’nın 20’nci yılında farklılıkları çatışma unsuru değil zenginlik kabul eden anlayışımız; küresel krizlerin yaşandığı bu dönemde mazlum halklara umut ve dayanışma mesajı vermektedir. Savaşlar, açlık, düzensiz göç ve iklim felaketleri bizleri insanlık tarihinin en ağır imtihanıyla karşı karşıya bırakmıştır. Bugün, Dünya İnsani Yardım Günü’nde karşımızda duran acı gerçek 300 milyondan fazla insanın en temel insani ihtiyaçlarından yoksun olmasıdır. Bu tablo insanlığın vicdanını sarsan, tüm dünyayı sorumluluğa çağıran bir hakikattir.

HER COĞRAFYAYA YARDIM ELİ

Türkiye olarak tarihimizden gelen engin insani yardım geleneğiyle mazlumun kimliği ve inancına bakmaksızın her coğrafyada uzattığımız yardım eli, insanlık onurunu savunma ve vicdanımızın sesini duyurma irademizin en güçlü göstergesidir. Bu anlamda, İspanya da köklü insani yardım geleneğiyle bu vicdani duruşun güçlü bir ortağıdır. Bu vesileyle ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat depremlerinin ardından İspanya’dan gelen arama kurtarma uzmanları ile Hatay Arsuz’da İspanya Uluslararası İş Birliği Ajansı’nın kurduğu sahra hastanesinde görev yapan İspanyol doktor, hemşire ve teknisyenler başta olmak üzere tüm yardım gönüllülerine bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum.

MİLYONLARA DOKUNUYORUZ

Türkiye olarak bizler, ‘Birimizin yaşadığı acı, hepimizin vicdanında yankılanan ortak bir çığlıktır’ anlayışıyla hareket ediyoruz. İnsani diplomasi anlayışımızla gayrisafi milli hasılasına oranla insani yardımda dünyanın en cömert ülkelerinden biri konumundayız. Milyonlarca insanın hayatına dokunuyoruz. Son dönemde İsrail’in Gazze’de uyguladığı insanlık dışı kuşatma, aç bırakma ve toplu cezalandırma politikaları sadece uluslararası hukuku değil insanlığın vicdanını da ayaklar altına almaktadır. 7 Ekim’den bu yana 61 binden fazla masumun hayatını kaybetmesi ve 2 milyondan fazla insanın temel insani ihtiyaçlardan yoksun biçimde evsiz kalması tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Türkiye, Gazze’ye bugüne kadar 101 bin tondan fazla insani yardım ulaştırmış, UNRWA’ya sağladığı destekle 40 milyon doları aşan insani bir seferberlik gerçekleştirmiştir.

İNSANİ YARDIM EN YÜCE DİPLOMASİDİR

Filistin halkının özgür, onurlu ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için tüm imkânlarımızla sahada olmayı sürdüreceğiz. Dünyanın karşı karşıya kaldığı küresel krizler, jeopolitik gerilimler ve çatışmalar insani yardım faaliyetlerimizi zorlaştırsa da ihtiyaç duyulan her coğrafyada bu çabalardan asla vazgeçmeyeceğiz. Zira insani yardım siyaset üstüdür, bir vicdan meselesidir. İnsani yardım, engin bir empati ve insanlık bilincinden doğan en yüce diplomasi biçimidir. Dayanışma ruhu iki halkı coğrafyanın ötesinde güçlü bir gönül birliğine taşımaktadır. İşte, bu ortak idealler doğrultusunda el ele vererek daha adil bir dünyayı inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz.”