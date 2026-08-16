Erdoğan El Cezire’ye konuştu: Mekke anlaşması yeni ülkelere açık

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Mısır’ın da anlaşmaya katılmasının mümkün olduğunu kaydetti. Suriye’nin yalnız bırakılmayacağını belirten Erdoğan, istikrarın sağlanması için elinden geleni yapacağını kaydederek önümüzdeki dönemde Suriye’yi ziyaret edeceğini açıkladı. Gazze’ye desteğin de devam edeceğini belirterek, “Türkiye Gazze’yi yalnız bırakamaz, desteklemek için gereken her şeyi yapacağız” dedi. İsrail’in Lübnan’a saldırılarının Türkiye açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğunu kaydetti. Hürmüz krizine de değindi ve “Kapalı kalması hiçbir tarafın çıkarına değil” dedi.

TRUMP’IN F-35 SÖZÜ BEKLENİYOR

Erdoğan, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına ilişkin Washington ile yürüttüğü temaslara da değindi. Trump’tan F-35’ler konusunda söz aldığını, ABD Başkanı’nın bu sözünü yerine getirmesini beklediğini ifade etti. Erdoğan, AB üyeliğinin Ankara açısından öncelik olmadığını; kaybeden tarafın Avrupa olacağını da ifade etti.