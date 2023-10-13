Erdoğan: Ekmek yok su yok, Batı nerede

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Buluşması’na katılırken konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

“Bölgemiz son günlerde sıkıntılı günler geçiriyor. Rusya-Ukrayna savaşı 595.gününü geride bıraktı. Suriye’deki kardeşlerimiz 12 yıldır sükunete hasret, hayata tutunmaya çalışıyor. Irak, ABD işgalinden beri gerilimlerden kendini kurtaramadı. Birçok kardeş coğrafyada istikrarsızlık hâkim. Türkiye olarak bizlerde doğrudan etkileniyoruz.

BAY AMERİKA NE İŞİN VAR ORADA

Kim olursa olsun mazluma sahip çıkmayı kanın, gözyaşının ve katliamların önüne geçmeyi yani diklenmeden dik durmayı öncelikli vazifemiz olarak görüyoruz. İsrail-Filistin geriliminde tavrımız bu yöndedir. 3 gündür liderlerle görüşüyorum. Çocuk kadın vs. Gazze’de şu an su, ekmek, gıda yok. Bunlar İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne ters. Nerede Batı? Aldıkları tedbir yok. ABD uçak gemisi gönderiyor. Bay Amerika, Amerika nere, İsrail-Filistin nere? Ne işin var senin orada? Amerika gibi ülkeye barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle, körükle gitmek mi yakışır? Amerika’dan beklenen nedir?

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TÜRK SİHA’SINI NASIL DÜŞÜRÜRSÜN

Türkiye’ye ait Suriye’de SİHA’yı düşürecek kadar ferasetini kaybeden bir anlayış var. NATO’da beraber değil miyiz? Türkiye’nin SİHA’sını nasıl düşürürsün? Kriz ilk patlak verdiğinde tarafları itidale çağırdık. 13 liderle görüşmem oldu. Dışişleri bakanımız bir taraftan, MİT başkanımız bir taraftan görüşmeler devam ediyor.

ATEŞİ SÖNDÜRME DERDİNDE OLDUK

Mısır’ın Refah Kapısını bombaladılar. İnsani yardım noktasında adım atalım dedik, orayı da bombaladılar. Sisi ile de görüştük. Muhammed Bin Zayed ile görüştük. Katar Emiri ile görüştük. Hamaset peşine düşmeden, bu ateşi bir an önce söndürme derdinde olduk. Orantısız şiddetin daha fazla şiddete, acıya sebep olacağını söylüyoruz.

SAVAŞ HUKUKUNA RİAYET ETMELİ

Gazzeli kardeşlerime yönelik katliam derecesinde saldırıların hiçbir izahı olamaz. Sene 1947, sene 2023. Sürekli İsrail buraları işgal ederek, ufacık yere Filistin’i mahkûm etti. Örgütlerden farklı olarak devletler savaş hukukuna riayet etmekle mükelleftir. Bunun giderek kaybolduğunu görüyoruz. Filistin halkına yönelik insani yardımları durdurarak ne yapmak istiyorsun? İçinde binlerce askerin, uçağın, silahın olduğu uçak gemisini göndererek ne yapmak istiyorsunuz? Bölgede söz ve etki sahibi aktörleri gerilimi düşürmek için çaba harcamaya çağırıyoruz. Gazzeli kardeşlerimize malzeme ulaştırmak için çabalarımızı yoğunlaştırdık.”

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USTALIK DÖNEMİ

Erdoğan konuşmasında son seçimde muhalefette yer alan 6’lı Masa’yı eleştirirken şöyle dedi: “Gençler şunu unutmayın, bakın şu anda parlamentoda bu masadan bir kişi var mı? Nerede bunlar? Ama kim var? Millet var millet. Önümüzdeki 5 seneyi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı’ndaki ustalık dönemi olarak görüyoruz. Son 21 yılda bunun altyapısını zaten kurmuştuk. Ulaşımdan, savunmaya, üretimden, sağlığa, ülkemizin eksiklliklerini büyük ölçüde tamamlamıştık. Şimdi bunu Türkiye Yüzyılı şiarıyla yeni bir vizyona taşıyoruz. Kabinemizi buna göre tayin ettik. Milletvekillerimizi ve parti yönetimimizi buna göre belirledik.

KOLTUĞU BIRAKMIYOR

Birileri gibi ‘Tıpış tıpış gidip yapacaksınız’ asla demedik. İçinde debelendiği dipsiz karanlığa gençleri çekmeye çalışan kifayetsiz muhterisler gibi olmadık. ‘Demokrat Dede’ namıyla ortalıkta dolaşanların gençlere görev vermeye gelince sırra kadem bastıklarının şahidiyiz. Bunların tek derdi getirildikleri koltukları korumaktır. Otobüsün üzerinden koltuk atıyor. Öbürü koltuğu bırakmamak için neler yapıyor.”