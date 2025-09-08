Erdoğan: Eğitim ordumuzun gücüne güç kattık

Haberin Devamı

İstanbul Bahçelievler’deki Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’nde düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özetle şunları söyledi:

‘AİLE’ VE ‘YEŞİL VATAN’

“Bu yılki eğitim öğretim faaliyetlerimizin 2 ana temasını ‘Aile’ ve ‘Yeşil vatan’ olarak belirledik. ‘Her çocuk bir fidan, ilk ders yeşil vatan’ başlığı ile ilk hafta okullarımızda pek çok etkinlik düzenlenecek. Ayrıca, 10 ay boyunca ‘Yeşil vatan benim okulum, geleceğe çare’ başlığı altında verilecek eğitimler, ailelerimizi de sürece doğrudan dahil edecek. İklim, çevre ve aile odaklı bu takvimden ötürü hem Milli Eğitim Bakanlığımızı, hem de Tarım ve Orman Bakanlığımızı tebrik ediyorum.

MAARİF ORDUMUZ

Şunu bir defa altını çizerek ifade etmek istiyorum. Maarif ordumuzun öncü ve örnek aktörleri olan öğretmenlerimiz, vatanımızın dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Öğrencilerini evlatları gibi gören, onlar için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, onlara sevgi, merhamet ve şefkatle yaklaşan hocalarımız, her türlü takdire, her türlü taltife ziyadesiyle layıktır. Öğretmenlerimizin mahir ellerinde büyüyen, gelişen, öğrenen, filizlenen evlatlarımız, aydınlık yarınlarımızın en güçlü teminatıdır. Vazifelerini bu bilinçle icra eden öğretmen ve idarecilerimizin her biri aziz milletimizin övünç madalyasıdır.

YASAKLARI KALDIRDIK

Yalnızca altyapı eksiklerini gidermekle kalmadık. Eğitim sistemimizi felç eden yasakları kaldırdık. Adaletsiz uygulamalara ve katsayı zulmüne son verdik. Eğitimde fırsat eşitliğini en ince ayrıntısına kadar yeniden hakim kıldık. Eğitim öğretim desteklerimizle, yatırımlarımızla, reformlarımızla, hizmet ve eserlerimizle Türkiye’nin yarınlarını inşa edecek kuşakların önünü açtık. Burada saymaya kalksak saatlerimizi, hatta günlerimizi alacak daha nice çalışmayı, yeniliği, düzenlemeyi hayata geçirdik. Bundan sonra da aynı aşkla bu ülkenin aydınlık yarınlarını inşa edecek gençlerimiz için çalışmayı inşallah sürdüreceğiz.

SİZLERE GÜVENİYORUM

Şartlar ne olursa olsun, kendiniz için, ülkeniz için, insanlık için ideallerinizi asla yitirmeyin. Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında insanlık düşmanı bir şebeke tarafından okulları bombalarla yıkılmış, öğretmenleri ve arkadaşları katledilmiş kardeşlerinizi asla aklınızdan ve kalbinizden çıkarmayın. Sizlerden yarını değil, çok daha ötesini hedefleyerek çalışmanızı, kendinizi geliştirmenizi, bilgi ve donanımınızı sürekli arttırmanızı bekliyorum. Ben sizlere sonuna kadar güveniyorum. Her birinize şimdiden başarılar diliyorum. Rabbim yolunuzu da bahtınızı da, zihninizi de açık eylesin diyorum. Bu düşüncelerle, 2025-2026 eğitim öğretim yılımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Öğrencilerimize, hocalarımıza, ailelerimize, eğitim camiamızın tüm fertlerine başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı diliyorum.”

2.4 MİLYON TABLET DAĞITTIK

* Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şu rakamlar çabalarımızın sadece özeti durumundadır” diyerek eğitime yapılan yatırımlardan örnekler verdi:

* “Fatih Projesi kapsamında 629 bin 277 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza kurduk. Öğrencilerimize tam 2 milyon 407 bin tablet bilgisayar dağıttık.

* 2002’de 13 bin 851 olan kütüphane sayımızı 40 bin 944’e çıkardık. Bugüne kadar 4 milyar 78 milyon adet ders kitabını evlatlarımıza ücretsiz olarak ulaştırarak velilerimizi önemli bir mali külfetten kurtardık. Bu sene de çocuklarımız okula başladıklarında kitaplarını masalarında hazır bulacak, hem kendilerinin hem de ailelerinin kafası rahat edecek.

* Laboratuvar sayımızı 21 bin 849’dan 49 bin 666’ya yükselttik. Bilim ve sanat merkezlerimizin sayısını son 22 yılda 20 kat arttırarak 364’e çıkardık.

* 23 yıl önce yalnızca 2791 spor salonumuz vardı, bugün itibariyle 81 ilimizde tam 12 bin 214 spor salonumuz gençlerimizin hizmetinde.

m Eğitime ayrılan toplam bütçe 2002 yılında yalnızca 10.44 milyar liraydı. 2025 yılında eğitime tahsis ettiğimiz bütçe tam 2 trilyon 186 milyar liradır.

* 821 binden fazla öğretmenimizin atamasını yaparak eğitim ordumuzun gücüne güç kattık.”