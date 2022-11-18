Erdoğan duyurdu: Tahıl anlaşması 4 ay uzatıldı

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“Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır. 4 aylık dönemde 500’e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de anlaşmanın sürdürülmesine ilişkin, “İstanbul diplomatik başarının ve sağduyunun merkezi olmaya devam ediyor” şeklinde açıklama yaptı.

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın uzatıldığını duyurduğu Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın görüşmeleri İstanbul’da yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı’nın koordinasyonunda Kalender Kasrı’nda bir araya gelen taraflar, anlaşmanın 120 gün daha uzatılması konusunda mutabık kaldı. m İSTANBUL