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Erdoğan Dolmabahçe’de karşıladı... Venezuela görüşmesi

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan#Delcy Rodriguez#Venezuela
Erdoğan Dolmabahçe’de karşıladı... Venezuela görüşmesi
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 07:00

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine İstanbul’a geldi. Erdoğan ve konuğu Dolmabahçe’de ikili ve heyetler arası görüşme yaptı.

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Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Delcy Rodriguez’i resmî törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Kabulde Türkiye-Venezuela ikili ilişkileri ile küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, ülkemizin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti.

3 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Venezuela’nın ticaret, enerji ve madencilik alanları başta olmak üzere birçok alandaki işbirliğini daha da ilerletmek için kararlı olduğumuzu vurguladı. Görüşmede, 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi.

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Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

 

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#Erdoğan#Delcy Rodriguez#Venezuela

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