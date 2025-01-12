Erdoğan Diyarbakır’dan seslendi: Önümüze fırsat penceresi açıldı

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AK Parti Diyarbakır 8. Olağan Kongresi’nin yapıldığı Seyrantepe Spor Salonu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

BİRLİĞİMİZİ YILANLARA YEDİRMEYİZ

“Milletimizin birliğini, vatanımızın bütünlüğünü, devletimizin ebet müddet gücünü bu yılanlara, bu çıyanlara yedirmeyeceğiz. Yarım asırdır bu milletin geleceğini karartan emperyalist oyunun son halkasını bozma aşamasındayız.

BİRBİRİMİZDEN BAŞKA KİMSEMİZ YOK

Bizim birbirimizden başka kimsemiz yok. Bölgemizde ve dünyada birliğini, beraberliğini kaybeden, acıları yaşayanları siz de görüyorsunuz. Vatanına sahip çıkmayanları görüyorsunuz. Bizi birbirimizden ayırmak isteyenlerin gayesi ne size ne bize iyilik yapmak...

DİYARBAKIRSIZ TÜRKİYE YETİM KALIR

Bir asır önce nasıl sırt sırta verip ülkemizi kurtarmış ve Cumhuriyet’imizi kurmuşsak şimdi de omuz omuza verip Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edeceğiz. 81 vilayetimizin her biri gibi Diyarbakırsız bir Türkiye yetim kalır. Türkiyesiz bir Diyarbakır da öksüz kalır. Yaşadığımız sancılara artık dur deme vaktidir, yeni şeyler söyleme vaktidir.

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BİNLERCE ŞEHİT VERDİK

Türkiye’nin uzunca bir geçmişe sahip terörle mücadelesi tarihimizin bir parçası olarak kayıtlardaki yerini almıştır. Binlerce şehit verdik. Attığımız her adımın, şehitlerimizin canları pahasına bize emanet ettikleri ülkemizin geleceğini güvence altına almak istememizden kimsenin şüphesi olmasın. Kandırılarak dağa çıkarılan 10 binlerce insanın evladı hayatını kaybetti. 5 yıldır evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır Anneleri’nin yaşadıklarını da çok iyi biliyoruz. Ülkemizin kalkınması için kullanmamız gereken 100 milyarlarca doları terörün önünü kesmek için kullandık.

SİLAH BIRAK, KENDİNİ FESHET

Terör belasını bitirmek için önümüze yeni ve önemli bir fırsat penceresi daha açıldı. Bunun heba edilmesini doğru bulmuyoruz. Son dönemde gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı var. Terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bölücü örgütün baskısıyla bir Türkiye partisi olması imkânı bulmayanların siyasete Türkiye partisi olarak girmesine fırsat verilmesi, yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılmasıdır. Bu, Kürt kardeşlerimizle ilgili bir konu da değildir. 22 sene önce konuşulamayan nice hakkı attığımız adımlarla ülkemize kazandırdık. 85 milyon vatandaşımızın her biri hak ve özgürlük reformlarından istifade etmiştir. Eksiklikler varsa bu hepimizin ortak meselesidir, çözümü için hep birlikte çalışacağız.”

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KARDEŞLİK COĞRAFYASI

-Bizim ayrımız gayrımız olmadı. Aynı kıbleye dönüyoruz, aynı kitabı okuyoruz, aynı peygamberin yolunda yürüyoruz. Birlikte medeniyetimizi inşa ettik. Kürt ile Türk’ün arasına ayrımcılık sokan hem Kürt’ün hem Türk’ün, en çok da Müslüman’ın düşmanıdır. Sıkıştıkları için Gazze’de soykırım yapan siyonistlere adeta yalvarıyorlar. Bunlara hep birlikte, el ele vererek karşılık vereceğiz. Terör örgütü aradan çıkınca tarih boyunca olduğu gibi muhabbetle kucaklaşacağız. Bu coğrafyayı kardeşlik coğrafyası yapacağız. Diyarbakır’dan terörle arasına mesafe koymasını bekliyoruz.

‘SEÇENEKLERİ KALMADI’

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan dün partisinin Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi’ne de katıldı. Erdoğan burada özetle şunları söyledi: “Suriyeli kardeşlerimizin zaferi bizim de zaferimizdir. Türkler, Araplar, Kürtler, Türkmenler olarak hepimiz biriz. Terör örgütleri eliyle bölgemizi sömürenlerin devri sona ermiştir. Bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Terörle demokrasi yan yana olmaz.” Erdoğan kongreye katılan İbrahim Tatlıses’le “Urfalıyam ezelden” türküsünü de okudu. Tatlıses, Erdoğan’a dönerek, “Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığına var mısınız, yok musunuz? Bu sözü alalım” diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Sen varsan varım” yanıtını verdi.