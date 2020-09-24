Erdoğan: Diplomasi fırsatı heba edilmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile videokonferansla görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz meselesinin temelinde Yunanistan ve Rum kesiminin maksimalist iddiaları ile Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının yok sayılmak istenmesinin bulunduğuna işaret etti. Sorunların çözümü için başından beri diyalogdan yana olan Türkiye’nin, Yunanistan’la istikşafi görüşmelere hazır olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasiye tanınan fırsatın Yunanistan tarafından daha önce olduğu gibi yine heba edilmemesi temennisinde bulundu.

İHLALLERİN ÜZERİNE GİDİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB arasında 18 Mart Mutabakatı’nın yenilenmesi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisinin sağlanması yönünde atılacak adımların, ilişkilerin ilerletilmesine sağlam bir zemin sunacağını ifade etti. Göçmenler konusunda adil yük ve sorumluluk paylaşımı çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB’nin Yunanistan ile Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı’nın (Frontex) geri itme uygulamalarıyla yaptığı ihlallerin üzerine gitmesi gerektiğini belirtti.

FAYDALI GÖRÜŞME YAPTIK

◊ AB Komisyonu Başkanı, Erdoğan’la son derece faydalı bir fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi. İstikşafi görüşmelerin Doğu Akdeniz’deki istikrar için son derece önemli olduğunu belirten Leyen, bunun Türkiye ile AB arasında olumlu ve yapıcı bir ilişkiye katkı sağlayacağını ifade etti. (◊ Uğur ERGAN)

Erdoğan, daha sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile başta Doğu Akdeniz gerilimi olmak üzere bölgesel konuları görüştü. Jens Stoltenberg

SAMİMİ ADIMLARA BAĞLI

Erdoğan, telefon görüşmesinde gelinen noktada ilan edilen istikşafi görüşmelerin gidişatının Yunanistan’ın ortamı yumuşatmak için atacağı samimi adımlara bağlı olacağını ifade etti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in Doğu Akdeniz meselesinde ortaya koyduğu yapıcı çabaları takdirle karşıladığını belirten Erdoğan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz konusunda NATO’daki ayrıştırma sürecine ilk andan itibaren destek verdiğini ve bir uzlaşıya varılmasını samimiyetle arzu ettiğini belirtti. NATO’daki ayrıştırma çalışmasında Türkiye olarak mutabakata son derece yakın olunduğunu düşündüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO dayanışmasının ve bu bağlamda Türkiye ile dayanışmanın bölgesel sorunların çözümü noktasındaki önemine işaret etti.