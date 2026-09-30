Erdoğan: Devlet Denetleme Kurulu görevde

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

AK Parti Kongre Merkezi’nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları aktardı:

KURUCU DEĞERLERİMİZİ HATIRLATMAK İSTİYORUM

“Bugün sizlerle bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşmak arzusundayım. Kalbimle kavlim arasına sütre çekmeden sizlerle samimi bir muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbihal etmek istiyorum. Daha doğrusu başta şahsım olmak üzere bu partinin kurucu değerlerini, temel ilke ve prensiplerini hepinize, hepimize tekrar hatırlatmak istiyorum. AK Partimizle ilgili olarak her zaman altını çizerek vurguladığım bir husus var. Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık.

Unutmayın bir emanet taşıyoruz. Vakti saati geldiğinde bu mukaddes emaneti bizden sonrakilere inşallah, şanla, şerefle vazifemizi layıkıyla yapmanın huzuruyla teslim edeceğiz. Her zaman söylüyorum: Bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. ‘Ben olmazsam bu hareket olmaz’ diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa büyük bir yanlışın içindedir. Bizim hareketimizin en önemli vasfı şudur: Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. O yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Kurulurken ne isek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır.

Haberin Devamı

FARKLI AJANDA TAŞIYANLAR ÇIKABİLİR

AK Parti bu milletin kurduğu, büyüttüğü, gözü gibi bakarak bugünlere getirdiği, en kritik zamanlarında desteğini, duasını esirgemediği, gerektiğinde canı pahasına sahip çıktığı bir siyasi harekettir. Elbette böyle büyük ve kalabalık bir hareketin içinde çok farklı kimlikler, farklı karakterler, farklı niyetlerle hareket edenler olabilir. Farklı ajanda taşıyanlar, farklı gündemi olanlar çıkabilir. 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu, aziz, tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı.

Haberin Devamı

YANLIŞ YAPANLA VEDALAŞIRIZ

Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. AK Parti’yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Unutmayın biz yenilenerek yürürüz, tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla nefsine yenik düşenle vedalaşır yolumuza güçlenerek devam ederiz. İşte bizim farkımız budur. Bizim alamet-i farikamız budur. 25 yıla dönüp baktığımızda göreceğiniz şey de sadece budur. AK Parti, adı gibi ak bir partidir.

MİLLETİN MALINA EL UZATANLA İŞİMİZ OLMAZ

Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Partimize katkıda bulunmuş bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Yeri geldikçe defalarca söyledim; ‘yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin. Aşkını, şevkini, mücadele azmini yitiren varsa buyursun, soluklansın. Kenara gelmiyorsa o zaman millete hizmet davasının hakkını versin.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın AK Parti fon krizinden nasıl çıkabilir Haberi görüntüle

MESELE YAKIN TAKİBİMİZDEDİR

Aziz milletimiz müsterih olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Kabinemizde, bugün (dün) geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki, Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksikler giderilecek, sistem daha verimli, daha etkin çalışacak.

HADSİZLER VAR

Haberin Devamı

AK Parti ailesi gördüğünüz gibi büyük bir ailedir. Şimdi bakıyorum, sağda solda olumsuz birkaç örnekten yola çıkarak büyük AK Parti ailesine dil uzatmaya cüret eden hadsizler var. Hatta daha da ileri gidip, en hassas olduğumuz değerlere dil uzatmaya kalkışan edepsizler var. Bunlara eyvallah etmeyeceğiz. Yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse büyük AK Parti ailesini hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin.

ONLARA DİYORUM Kİ; HADİ ORADAN

Biz başkalarına benzemeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum; baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikâbı, her türlü kirli pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara sahip çıktılar. İstanbul’u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Daha bizim burada söylemeye edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki; hadi oradan. Siz bu milleti kendiniz gibi balık hafızalı mı sandınız? Siz önce bir aynaya bakın, arının içinizdeki çürükleri bir ayıklayın şayet etrafınızda hala bir yeri kalırsa sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin.”





Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı’nın başında AK Parti’ye katılan 9 yeni belediye başkanına rozet taktı. Bu kapsamda CHP’den ayrılan İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Balıkesir Marmara Adası Belediye Başkanı Aydın Dinçer, Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, YRP’den ayrılan Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca ve Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu ile İYİ Parti’den ayrılan Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu AK Parti’ye katıldı.

‘KAYAHAN BU ŞARKIYI BUGÜN İÇİN SÖYLEMİŞ’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda, “Tekrar şöyle hadi müziği bir dinleyelim” diyerek salonda Kayahan’ın ‘Bizimkisi bir aşk hikâyesi’ şarkısını tekrar çaldırdı. Partililerle birlikte müziği dinleyerek eşlik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kayahan’a da bir rahmet okuyalım. Sanki bizim için, bugün için söylemiş” dedi.