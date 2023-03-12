‘Erdoğan deprem sabahı hepimizi toplamalıydı’

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Burada yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Büyük bir afet yaşadık. Şu ana kadar 6 bin 173 çadır dağıtımı yaptık. Sudan ekmeğe, örneğin Hamidiye kurumumuzdan 100 TIR’a yakın su gönderdik” dedi.

‘UCUBE SİSTEMİN SONUCU’

Meral Akşener ise Hatay’da önemli bir mesafe alındığını belirterek şöyle konuştu: “Bu deprem bize hakikaten çok büyük bir afet. Ama iktidar eliyle bu ucube sistemin getirdiği bir sonuç olarak da asrın felaketine dönüşmüştür. Ben Sayın Erdoğan’ın bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak o sabah en geç 08.00’de bütün partilerin genel başkanlarını örneğin Çankaya’da toplayıp, fikirlerimizden faydalanıp aynı zamanda da desteklerimizi, siyasi partiler insanlardan oluşuyor, siyasi organizasyon adı. İnşallah birlikte el ele, elbirliğiyle birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diyerek bu asrın afetinin, asrın felaketine döndürüldü, beceriksizliğinin içerisinden çıkacağız. Dolasıyla 14 Mayıs’ta bağıra bağıra iktidara şunları yapın diyorum ama anlaşıldı ki yapılmayacak. 14 Mayıs seçiminden sonra Allah bizlere nasip edecek ve bu yıkımın tez elden ayağa kaldırılması için gereken her şey bilim, inanç, liyakat, hesap verilebilirlik üzerinde yerine getirilecek.”