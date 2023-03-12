Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

‘Erdoğan deprem sabahı hepimizi toplamalıydı’

Güncelleme Tarihi:

#Meral Akşener#İmamoğlu#Deprem
‘Erdoğan deprem sabahı hepimizi toplamalıydı’
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) oluşturduğu Koordinasyon Birimi’ni ziyaret etti.

Haberin Devamı

Burada yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Büyük bir afet yaşadık. Şu ana kadar 6 bin 173 çadır dağıtımı yaptık. Sudan ekmeğe, örneğin Hamidiye kurumumuzdan 100 TIR’a yakın su gönderdik” dedi.

‘UCUBE SİSTEMİN SONUCU’

Meral Akşener ise Hatay’da önemli bir mesafe alındığını belirterek şöyle konuştu: “Bu deprem bize hakikaten çok büyük bir afet. Ama iktidar eliyle bu ucube sistemin getirdiği bir sonuç olarak da asrın felaketine dönüşmüştür. Ben Sayın Erdoğan’ın bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak o sabah en geç 08.00’de bütün partilerin genel başkanlarını örneğin Çankaya’da toplayıp, fikirlerimizden faydalanıp aynı zamanda da desteklerimizi, siyasi partiler insanlardan oluşuyor, siyasi organizasyon adı. İnşallah birlikte el ele, elbirliğiyle birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diyerek bu asrın afetinin, asrın felaketine döndürüldü, beceriksizliğinin içerisinden çıkacağız. Dolasıyla 14 Mayıs’ta bağıra bağıra iktidara şunları yapın diyorum ama anlaşıldı ki yapılmayacak. 14 Mayıs seçiminden sonra Allah bizlere nasip edecek ve bu yıkımın tez elden ayağa kaldırılması için gereken her şey bilim, inanç, liyakat, hesap verilebilirlik üzerinde yerine getirilecek.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meral Akşener#İmamoğlu#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

20 yıldır ayakkabısız yaşıyor, her yere çıplak ayakla gidiyor... Doğada gezinmek kolay, asıl zor olan insanların arasında dolaşmak

20 yıldır ayakkabısız yaşıyor, her yere çıplak ayakla gidiyor... 'Doğada gezinmek kolay, asıl zor olan insanların arasında dolaşmak'

#Joseph Deruvo Jr.
Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcıya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

#Pınar Gültekin
48 bin 500 yıllık zombi virüs canlandı Hâlâ bulaşıcı olması ne anlama geliyor Bu hiçbirimizin yapmak isteyeceği bir deney değil

48 bin 500 yıllık 'zombi virüs' canlandı! Hâlâ bulaşıcı olması ne anlama geliyor? 'Bu hiçbirimizin yapmak isteyeceği bir deney değil'

#Permafrost