Erdoğan deprem bölgesinde: Devlet olarak sahadayız

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün deprem bölgelerini ziyaretinde çadırkentleri dolaştı, felaketzedelerle görüşüp dertlerini dinledi. Erdoğan ziyaretlerde özetle şunları söyledi:

TÜM KURUMLARIMIZLA SAHADAYIZ

“Gaziantep-Kahramanmaraş merkezli olarak tarihimizin en büyük deprem felaketinde ilçeleriyle beraber büyük yıkıma uğradı. Şu anda hemen yanı başımızda da gördüğümüz gibi enkaz kaldırma çalışmalarımız yoğun bir gayretle devam ediyor. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444 olarak belirlenmiştir. Gaziantep’te ise 944 bina yıkılmış, bunun yanında 1415 vatandaşımız vefat etmiş, 10 bin 395 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarımızla sahadayız.

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KONTEYNERLER 10 İLDE DAĞITILACAK

Bu arada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olarak hedefimiz bir yıl içerisinde yıkılan binalara konutlarımızı zemin artı 3-4 olmak üzere inşa etmek. Bunun yanında da yapılacak olan hasar tespitle birlikte şu anda geçiş süreci için vatandaşlarımıza 10’ar bin lira nakdi yardım yapacağız. Bu nakdi yardımla geçiş sürecininde en azından sıkıntıları biraz olsun hafifletmiş olalım istiyoruz. Bir taraftan konteyner çalışmalarımız diğer taraftan yurtdışından gelecek konteynerlerimiz var. Onların gemi çalışmalarını belli bir yere ulaştırdık. Gelecek konteynerleri de bu 10 ilimize dağıtacağız. Karavan çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bazı bölgelerde de karavanlarla sıkıntıda olan vatandaşlarımızın bu sıkıntılarını gidermenin gayreti içerisinde olacağız.

TEFECİLERE, YAĞMACILARA MÜDAHALE

Süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, halkım asla prim vermeyecektir. Olağanüstü Hal Meclis’te yapılan oylamadan sonra yürürlüğe girmiş olacak. Bu ne getirecek? Bu, Türkiye’de bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden, tüm tefecilere fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı Olağanüstü Hal ile müdahale etme imkânını devlete vermiş olacaktır. Bazı yerlerde maalesef bakıyorsunuz marketlere, alışveriş merkezlerine yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalama çalışmalarına da Olağanüstü Hal ile müdahale etme imkânını devlet parlamentodan bu yetkiyi alarak müdahale etme imkânını yakalayacaktır. Ben tüm basın mensubu arkadaşlarıma, tüm halkıma bu hassasiyeti gösterdikleri, bu konuda bizlere gerekli güveni, yardımı desteği verdikleri için şahsım, kabinem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

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VAN’DA, İZMİR’DE NASIL YAPTIYSAK

Şunun için endişe etmeyin, biz bugüne kadar Van’da devasa depremi nasıl atlattıysak, Bingöl’de nasıl atlattıysak, Malatya’da, Elazığ’da o malum depremleri nasıl atlattıysak, bütün bunların yanında İzmir’deki malum felaketi nasıl atlatıp orada da binaları süratle yaparak sahiplerine nasıl teslim ettiysek, aynı şekilde hiç ümitsiz olmayın bu 10 ilimizde de süratle bunu yapacak ve konutları sahiplerine teslim edeceğiz.”

ÇOCUKLARIN ÇADIRINA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te önce enkaz çalışmalarını yerinde inceledi, ardından çadırkentte depremzedelerle bir araya geldi. Depremzedelerin taleplerini dinleyip sağlık durumlarını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca çocukların bulunduğu çadırı da ziyaret etti.

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FELAKETİN ÇAPI VE ETKİSİ ÇOK BÜYÜK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Osmaniye’de kız öğrenci yurdunda kalan depremzedeleri, ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi’ndeki yaralıları ziyaret etti. Erdoğan daha sonra özetle şunları söyledi:

Erdoğan yurtta kalan depremzedelerle birlikte yemek yedi, taleplerini dinledi.

BU COĞRAFYANIN EN BÜYÜK DEPREMİ

“Geçtiğimiz pazartesi günü bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketiyle sabah 04.17’de karşı karşıya kaldık. Asrın felaketidir diyebileceğimiz bu depremler çok büyük yıkımlara sebep olmuştur. Osmaniyemiz de depremin vurduğu şehirlerden bir tanesidir. Ziyaret ettiğimiz deprem bölgesindeki şehirlerimizde yaşanan yıkımı bizzat yerinde gördüm. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Devletimiz tüm bakanlıklarıyla, kurumlarıyla 10 vilayetimizde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

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EKSİKLİKLERİ GİDERMENİN GAYRETİ İÇİNDEYİZ

Milletimiz devletiyle omuz omuzadır. Sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, uluslararası yardım ekipleri, gönüllüler velhasıl imkânı olan herkes arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veriyor.

Maruz kaldığımız felaketin çapı ve etkisi bu derece büyük olunca ister istemez bazı gecikmeler ve eksiklikler de yaşanabiliyor. Vatandaşlarımız devletin tüm imkânlarıyla deprem bölgesinde olduğunu biliyor.

Doğrudan ve dolaylı katkılarıyla sayıları yüzbinlerle ifade edilecek kişi yardım çalışmalarıyla ilgili süreçlerde görev aldı, alıyor. Ülkemizin dört bir yanında gereken her türlü ekip ve araç gereç bölgeye yönlendirilmiştir. Bu arada talep ve kabul edenlere Antalya’da, Alanya’da buralardaki otellerde misafir etme imkânımız mevcuttur. Türk Hava Yolları uçaklarıyla buralara seferleri düzenleyecektir.”