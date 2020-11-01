Erdoğan deprem bölgesinde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam İzmir AFAD Koordanisyon Merkezi’nde yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra şunları söyledi: “Evleri yıkılan vatandaşlarımız için evler yapılıp taşınmasını sağlamış olacağız.

Ola ki vatandaşlarımız içerisinden kiralık bulan arkadaşlarımıza kira bedellerini ödemek kaydıyla oralara yerleşmesini sağlayacağız. Bunların yanında 24 milyon şuana kadar ödenek gönderdik.

Bu hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanım açıklama yaptı, okulları bu hafta kapalı tutuyoruz. 1 hafta sonra ne olur derseniz artçı depremler gibi Milli Bakanlığımız uzatmak gerekirse uzatılabilir, devam edelim denilirse devam ederiz. Vatandaşlarımız ‘öğrenci yurtlarında kalabiliriz’ derlerse kendilerini burada misafir etme imkanımız var. 3 bin kadar çadırı AFAD ve Kızılay İzmir’e getirdi.”