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Erdoğan Demirören Anaokulu'nda özel buluşma

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#İSTANBUL#Okul#Öğrenci
Erdoğan Demirören Anaokulunda özel buluşma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 15:36

Engelliler haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, Erdoğan Demirören Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri, Başakşehir İTÜ İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerini konuk etti. Öğrenciler birbirinden eğlenceli etkinliklerle güzel bir gün geçirdi.

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Arnavutköy'de bulunan Erdoğan Demirören Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri ve Başakşehir İTÜ İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte buluştu. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erdoğan Demirören Özel Eğitim Anaokulu müdürü Gülay Koldaş'ın konuşmasıyla başladı.

Okul müdürü Gülay Koldaş, “Bizlere bir şeyler göstermek istiyorlar. Biz öğrencilerimizin sadece bir hafta yada bir gün değil, her gün her an yanlarında olduğunu göstermek istedik. İyi ki geldiniz, ayaklarınıza sağlık" dedi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, engelli öğrencilerin dans gösterileri ve lise öğrencilerinin mini konseriyle devam etti. Anaokulu öğrencileri ve lise öğrencileri müzik istasyonu, resim ve sanat istasyonu, köpük balonları istasyonu, yüz boyama, çiçek dikme etkinliği, çeşitli oyunlar ve yarışmalarla eğlenceli bir gün geçirdi.

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Erdoğan Demirören Anaokulunda özel buluşma

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#İSTANBUL#Okul#Öğrenci

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