Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çözüm sürecinin yürütüldüğü 2012’den bu yana ilk kez bir DEM Parti heyetiyle görüştü. Beştepe’de basına kapalı gerçekleşen ve 13.30’da başlayan görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşmenin ardından açıklama yapan DEM Partili Pervin Buldan, “Çok olumlu görüşme oldu, süreç iyi gidiyor” dedi.

AJANDADAKİ MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 12 Haziran 2012’de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski HDP milletvekili Gültan Kışanak ile Başbakanlık ofisinde görüşmüştü. Kamuoyunda uzun süredir beklenen görüşme Erdoğan’ın günlük ajandasında, “DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i kabul” olarak kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı’nın basın duyurusunda, Önder’in “TBMM Başkanvekili” unvanı ve DEM Parti’nin duyurduğu şekliyle “İmralı Heyeti” ifadesi yer almadı. Böylece Cumhurbaşkanlığı, “Öcalan’ın temsilcileri” algısı oluşturacak bir yoruma kapıyı kapattı. Erdoğan iki milletvekiliyle “parti temsilcileri” olarak görüştü.

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Görüşmenin ardından DEM Parti’den, toplantıdan olumlu ve geleceğe dair umut verici mesajlarla dönüldüğüne dair net bir açıklama yapıldı. DEM Parti Basın Bürosu’nun açıklaması şöyle:

OLUMLU YAPICI GEÇTİ

“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti. Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi.

Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz. Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz.”

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‘NİSAN SONU’ BEKLENTİSİ

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, dün görüşmeden önce NTV’de katıldığı programda, “Bir aksama, duraksama yok. Sonuç almaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Geldiğimiz bu aşamadan sonraki adım terör örgütünün kongresini yapıp, kendisini feshetmesidir. Kısa zamanda, çok uzun olmayan bir vadede bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Nisan ayı sonu önemli bir adım görmeyi ümit ediyoruz. Tartışmaya mahal olacak bir durum yok, terör örgütünün ‘bütün unsurları’ diyor. Onun için çok açık ve net, bütün unsurlarıyla silahlarını teslim etmesi ve kendini feshetmesi çağrısıdır. Net bir çağrıdır” diye konuştu.