Erdoğan: Cumhuriyetimizin en başarılı kadrosuyuz

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ATO Congressium’da düzenlenen AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması’nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Partimizi kurarken hemen hiç kimse ülkemizin bu kadar kısa sürede büyük mesafeler alacağını düşünmüyordu. Türkiye’nin eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, ekonomi, dış politika, turizm gibi alanlarda bu kadar kısa sürede büyük hamleler yapabileceğine ihtimal vermiyordu. Ankara’nın lokomotifliğini üstlendiği savunma sanayiinde ülkemizin başarı hikâyesi yazabileceğine çok az kimse inanıyordu. İhracatımızı 36 milyar dolardan 275 milyar dolar seviyesine, turizm gelirimizi 12,4 milyar dolardan 65 milyar dolar seviyesine, savunma ihracatımızı 248 milyon dolardan 11 milyar dolar seviyesine, milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara çıkaracağız desek hayal tacirliği yapmakla itham edilirdik.

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TÜRKİYE’YE ÇAĞ ATLATTIK

Türkiye’yi önce bölgesel bir güç, sonra da küresel siyasetin oyun kurucusu yapacağımızı söylesek hayalperest olmakla suçlanırdık. Ama biz bundan 25 sene önce tahayyül dahi edilemeyen, tasavvur dahi edilemeyen büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. Köklü reformlarımızla, sessiz devrimlerimizle, merhum Özal’ın o meşhur ifadesiyle Türkiye’ye çağ atlattık. Bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık. Böylece 103 yıllık Cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla şerefle nakşettirdik.

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Toplantıda çocuklar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptıkları resimleri hediye etti.

SIRADAN BİR BAŞKENT DEĞİL

(Salondan ‘aşığım sana, ille de sen’ sesleri) Gençler, ben de sizlere aşığım. Sizle bu yolları yürüdük, sizlerin huzurunda şükran duygusuyla ifade etmek Anadolu’nun kalbinde yer alan Ankara bizim bu kutlu mücadelemize her zaman güçlü şekilde omuz veren şehirlerimizden olmuştur. Ankara’nın yoldaşlığını çok ama çok önemsiyoruz. Çünkü Ankara sıradan bir başkent değildir. Ankara, İstiklâl Harbi’ni yürüten, milli direnişi zafere erdiren bir şehirdir.

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YİĞİTLERİN DİRENİŞİNİ UNUTMADIK

Dedeleri fethi mübine koşan, İstiklal Harbi’nde vatanını savunan Ankaralılar, 15 Temmuz gecesi de milletimizin istikbaline sahip çıkmıştır. Kızılay’da, Külliye’de, Meclis’te, İl Emniyet Müdürlüğü’nde, Gölbaşı’nda, Kahramankazan’da ve daha nice yerde o gece yaşananları unutmadık. Göğsünü kurşunlara siper eden Ankaralı yiğitlerin direnişini unutmadık. Bir yıllık hasadını ülkesi için bir gecede ateşe veren Ankaralı çiftçilerimizin fedakârlığını unutmadık.

KÜRESEL DİPLOMASİNİN MERKEZİ

Böyle bir şehre hizmet etmeyi şeref sayıyoruz. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken, biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye’yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Biliyorsunuz Ankara’mız bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. 7-8 Temmuz’da NATO 36. Devlet ve Hükûmet Başkanları Toplantısı’nı Ankara’da düzenleyeceğiz. Aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump’ın da olduğu çok sayıda lideri, başkentimizde zirve vesilesiyle misafir edeceğiz. Sonbaharda aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi yine Ankara’da gerçekleşecek. Türk dünyasının kalbi inşallah Ankara’da atacak. Bu yıl Ankara’nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak. Başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı katılımcılarıyla bir araya geldi. Kabulde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yer aldı.

SAÇMA SAPAN ARGÜMANLAR BULMADIK

“AK Parti olarak bizim siyaset anlayışımız eser ve hizmet üzerine bina edilmiştir. Sorunları halı altına süpürenlerden değil, çözmek için çalışanlardan olduk.

Su sıkıntısı mı var? Yeni barajlar ve isale hatları inşa ettik. Trafik mi sıkıştı? Yeni yollar ve yeni metro hatları inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var? TOKİ ile modern konutları inşa ettik. Çevre ile ilgili eksikler mi var? Parklarla, yeşil alanlarla ve millet bahçeleriyle şehirlerimizi güzelleştirdik. Vatandaşımız sağlık hizmeti alırken sıkıntı mı çekiyor? Yeni tesisler, şehir hastaneleri ve sağlık merkezleri inşa ettik. Hastanelerimizi en modern cihazlarla donattık.

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Bu anlayışla Ankara’ya toplam 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptık. Adalette 14 milyar lira. İnşası devam edenlerle birlikte 36 milyar lira. Eğitimde 236 milyar lira. Gençlik ve sporda 51 milyar lira. Sosyal yardımlarda 245 milyar lira. Sağlıkta, yapılan ihale ve proje aşamasında olanlar dâhil 228 milyar lira. Çevre ve şehircilikte 904 milyar lira değerinde eser kazandırdık.

Ulaştırmada 1 trilyon lira, tarım ve ormancılıkta 291 milyar lira, sanayi ve teknolojide yatırım ve destekler olmak üzere toplam 217 milyar lira. Enerjide 613 milyar lira, kültür ve turizmde 30 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 130 milyar lirayı bulan hizmet ve projelerle Ankara’nın yanında olduk.

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Bahane aramadık, mazeretlere sığınmadık. Saçma sapan argümanlar bulmaya çalışmadık. Özellikle bizden hizmet bekleyen, bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına, “Ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır” gibi absürt tezlerle çıkmadık.

MAZERETTEN BAŞKA CÜMLELERİ YOK

Fakat siyaseti vizyonla ve projeyle yapamayanlar, bahane üretmede sergiledikleri mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremediler. Biliyorsunuz, elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş. Bunların da mazeretten ve hamasetten başka cümleleri yok. Çünkü millete sunabilecekleri bir planları yok, projeleri yok.”

BAŞKANA ROZET TAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’den istifa edip AK Partiye katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç’a parti rozetini taktı. Sabah saatlerinde partisinden istifa eden Koç’un öğleden sonra AK Parti’ye katılması dikkat çekti.

CHP’YE: KAVGASIZ GÜNLERİ GEÇMİYOR

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan muhalefeti eleştirirken “Nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz” dedi:

“Kavgasız ve gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi ve hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika, savunma, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve millî duruş sergilemeyi öğretemedik.

ÜLKEMİZ ADINA BİZ ÜZÜLÜYORUZ

Türkiye’nin muhalefet açığı kapanmak bir yana, giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hâli gördükçe, inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa Türkiye’nin ikinci büyük partisinin kavgayla ve gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir.”