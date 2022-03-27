Erdoğan çiftçilerle konuştu... 29 milyar tarımsal destek

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, havalimanı ve çeşitli projelerin toplu açılışı için gittiği Tokat’ta çiftçilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda çiftçilere özetle şu mesajları verdi:

“Yalan yanlış bilgilerle, kuraklık gibi, yangın gibi, savaş gibi, bölgesel insani krizler gibi konuları bahane ederek milleti paniğe sevk etmek için uğraşıyorlar. Son zamanlarda ayçiçeğiyağı konusunda kayda değer herhangi bir sorun olmadığı halde böyle bir panik havası oluşturulmuştur. Ülkemizde birileri her ağızlarını açtıklarında tarımın öldüğünü, bittiğini, çiftçilerin perişan olduğunu söylüyor. Ülkemizde tarıma ve hayvancılığa en büyük destekler bizim dönemimizde verildi. Çiftçilerimize geçtiğimiz 20 yılda bugünün rakamıyla yaklaşık 470 milyar lira destek ödemesi yaptık. Bu yıl içinde 25.8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesini de ilavelerle 29 milyar liraya yükselttik. Bu yıl buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerine mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek girdi desteğiyle dekar başına 116 lira ödemiş olacağız.

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SEBZE MEYVEDE AVRUPA LİDERİYİZ

Tarımsal hasılatımızın 337 milyar liraya ulaşması, verdiğimiz bu desteklerin karşılığını aldığımızı gösteriyor. Geçen yıl tarımsal ihracatımız bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 21 artışla 25 milyar dolara, dış ticaret fazlamız ise yüzde 31 artışla 7.1 milyar dolara çıktı. Sizlerin gayretli çalışmaları sayesinde sebze ve meyve üretiminde Avrupa’da 1’inci sıradayız. Son 20 yılda oluşturduğumuz güçlü altyapı sayesinde gıda tedarikinde sorun yaşamayan, kendine yeterlilik oranı yüzde 140 olan bir ülke konumuna geldik. Topraklarımızın verimini arttırmak için hükümetlerimiz döneminde yaklaşık 300 milyar liralık su yatırımı yapmak suretiyle 9 bin 189 tesisi hizmete aldık.

EKİLMEDİK TEK KARIŞ KALMASIN

Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Tarım Kredi Kooperatiflerimiz, ayçiçeği ve mısır ekimiyle ilgili gereken tedbirleri alıyor. Sadece Tokat özelinde üreticilerimizle 20 bin ton yağlık ayçiçeği ve 30 bin ton tane mısır için sözleşmeli üretim yapılması planlandı. 35 bin dekar alana ekimi yapılmak üzere 18 ton yağlık ayçiçeği tohumunun yüzde 75’i hibe dağıtılacak. Tokat’taki yağlık ayçiçeği ve mısır üreticilerimize 12 milyon liralık üretim desteği sağlanacaktır. Çiftçilerimizden ülkemizde ekilmedik tek karış yer bırakmayacak şekilde üretime yönelmelerini istiyoruz. Hem kendi gıda sektörümüzün ihtiyacının karşılanması, hem de Avrupa piyasasında ortaya çıkması muhtemel boşluğun doldurulması bakımından üretimimizi arttırmamız hayati öneme sahiptir.”

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‘HER AKŞAM MANDA YOĞURDU’

CUMHURBAŞKANI Erdoğan çiftçilere akşamları manda yoğurduna hurma, kestane balı ve yulaf ezmesi karıştırarak yediğini, şifa olduğunu anlatarak salondakilere de tavsiye etti. Çilek üreticisi Sevilay Kılıçarslan “Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var” projesiyle küçükbaş hayvancılık yapmaya başladığını, başlangıçta 100 hayvanı varken 200’ü aştığını, küçükbaş hayvancılıkta çoban bulmanın zor olduğunu, sigorta primi desteği beklediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Nasıl kârlı bir iş mi?” sorusuna Kılıçarslan, “Evet çok kârlı. Çilek üretimi daha kârlı” karşılığını verdi. Erdoğan’ın “Ortaklığa kabul eder misin?” esprisi üzerine gülüşmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Biraz da cumhurbaşkanımıza gönderelim demedin” diyerek şakalaştı.