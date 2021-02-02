Erdoğan: CHP yönetiminden gayet memnunuz

AYAKLARINA TAŞ DEĞSE

“Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim şu dayanışmamızı, muhabbetimizi bir türlü içlerine sindiremiyor. Teşkilatlarını saran taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık furyasının üstünü kapatmak için her gün olmadık yalanlarla bize saldırıyorlar. Daha önce milletin gündemini haftalarca ‘Külliye’ye giden CHP’li’ yalanıyla meşgul etmişlerdi. Sonra tüm bu kuyruklu yalanların CHP Genel Merkezi’nde üretildiği medyaya yine buradan servis edildiği ortaya çıktı. Şimdi de partilerinde yaşanan istifalar dolayısıyla bizi hedef alıyorlar.

Bugün kime sorsanız Atatürk’ün CHP’si ile Kılıçdaroğlu’nun CHP’si arasında isim benzerliği dışında hiçbir bağın, hiçbir ilişkinin olmadığını size söyleyecekler. CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti’yi suçlayan siyasi kurnazlıklarla bu gerçekleri kapatamaz.

Siz saklamak için yırtınsanız da bu millet sizin her hafta sizin bir milletvekilinizi 6-8 Ekim olaylarının faillerinin ayağına gönderdiğinizi biliyor. Bu millet, 520 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri’ni bir kez olsun ziyaret etmediğinizi de biliyor. CHP Genel Başkanı, FETÖ’cüler için, Ankara’dan İstanbul’a terörist uzantılarıyla yürüdü. CHP milletvekilleri, günlerce FETÖ’nün paçavraları önünde nöbet tuttu. CHP’li yöneticiler marjinal terör örgütlerinin militanlarına sahip çıktı. Gezi olaylarından itibaren nereden bir provokasyon varsa CHP’liler ön saflarda yer aldı.

Tüm bunlar ortadayken parti içi kavgalardan AK Parti’yi sorumlu tutmak pişkinliktir, yüzsüzlüktür, siyasi arsızlıktır.

MUMLA ARASAK...

Çok net söylüyorum. Biz parti olarak CHP yönetiminden gayet memnunuz. Biz her hafta pot kıran bir gün söylediğinizi ertesi gün inkar eden gaf ebesi bu CHP Genel Başkanı’ndan da memnunuz. Gazi’nin emaneti diyerek CHP’ye oy veren vatandaşlarımızın yaşadığı mahcubiyete üzülüyoruz. Bizim sıkıntımız demokrasimiz, Türk siyaseti adınadır. Yoksa kendi siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız.”