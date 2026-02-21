Erdoğan: Çevreyi korumanın partisi olmaz

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Cemre Vakfı’nın Tanıtım Programı’nda özetle şunları söyledi: “2021’de bir sivil toplum hareketi olarak başlayan ve geçtiğimiz sene kurumsal bir yapıya dönüşen Cemre Vakfı’na, mütevellisine, mensuplarına teşekkürlerimi iletiyor, bu güzel buluşmaya vesile olan vakfımızın fahri başkanı Samsun Milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan’ı tebrik ediyorum. Siz genç kardeşlerime bakınca, sadece Türkiye’yi yeşertme ve yaşatma azmini değil, aynı zamanda kurdun, kuşun, dağın, taşın, havanın, suyun hakkını gözeten bir medeniyetin mirasçılarını görüyorum. Sizlere bakınca, ‘benim sadık yârim kara topraktır’ diyerek kültürümüzün varlıkla bağını sanata dönüştüren Aşık Veysel’deki idrak derinliğini görüyorum.

İKLİM VE ÇEVRE KRİZİ

Bugün tüm dünya, çevre ve iklim meselesinde ciddi sınamaların eşiğinde bulunuyor. Sanayi atıkları, spreyler, dumanlar, petrol ve ilaç atıkları, plastik ürünler, suni gübreler, çöpler, kimyasal atıklar çevremizi çok hızlı biçimde kirletiyor. Hava, su ve toprak, artık iyice ürkütücü boyutlara ulaşan bu hızlı kirlenmeden payını alıyor. 40-50 yıl önce insanlığın hiçbir surette gündeminde olmayan yeni sorunlar ortaya çıkarken, örneğin mikro plastikler deniz canlıları için en büyük tehditlerden biri haline geliyor. Sorumsuzca tabiata atılan bir plastik şişe, yaklaşık dört asır boyunca çevreyi kirletmeye devam ediyor. Çevre kirliliği, iklim krizi ve tabiatın bozulan dengesi sebebiyle yaşanan seller, fırtınalar, ani hava olayları, insanların yanı sıra tüm canlıları olumsuz etkiliyor.

AYRIMCILIK YAPMAYIZ

Çevre konusunda çabalarımızı arttırmamız, başta gençler olmak üzere daha fazla insanı harekete geçirmemiz gereken bir dönemdeyiz. İşte bu dönemde, gençlerin bir araya gelmesiyle vücut bulan Cemre Vakfı, farkında olmak ile sorumluluk almak arasındaki boşluğu gönüllülükle doldurmayı amaçlayan bir çevre hareketidir. Bu hareket, çevre duyarlılığını ideolojik çerçeveye hapsedenlerin refleksiyle değil, kendini kainatla, kainatı da kendisiyle bir gören ulvi bir duruşun ve duyuşun sivil çatısıdır.

Çevre projelerinde asla bir siyasi ayrımcılık içinde değiliz. Çevreyi koruyan, tabiatı güzelleştiren, bizim bu alandaki çabalarımıza katkı veren her adımı, her fikri samimiyetle destekliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın kapıları herkese açıktır. Aynı şekilde bizim kapımız ülkesine, milletine ve şehrine hizmet etmek isteyenlere sonuna kadar açıktır. Çevreyi korumanın partisi olmaz. Afetlere karşı hazırlığın ideolojisi olmaz. Biz iş yapana, hizmet üretene, insanımıza faydası olana her zaman sahip çıkarız, destek veririz, önünü açarız. Çevre konusunda küresel düzeyde oluşturulan örgütlerin içinde yer alma, anlaşmalara taraf olma konusunda gelişmiş ülkelerin özellikle önündeyiz. Paris İklim Anlaşması’nı 2021 yılında Meclisimizde biz onayladık. Ardından, Yeşil Büyüme Vizyonu ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan iklim kanununu kabul ettik. Nihai hedefimiz olan 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşmak için gerekli tüm adımları atmayı sürdürüyoruz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ardından Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi’ndeki tanıtımda gençleri vakfa üye olmaya davet etti.

SIFIR ATIK KÜRESEL ÇEVRE HAREKETİNE DÖNÜŞTÜ

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan “Eşim Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi bugün gelinen noktada küresel bir çevre hareketine dönüştü” dedi: “Çevre projelerimizin çatısını sıfır atık anlayışı oluşturuyor. Bu hareket bize şunu öğretiyor. Bir pet şişeyi geri dönüştürdüğünüzde sadece bir atığı bertaraf etmiyoruz. Aynı zamanda bir canlının hayatını, bir sahilin güzelliğini, bir çocuğun umudunu da kurtarıyoruz. Şimdi tüm bu çabaları, projeleri ve hizmetleri bir üst aşamaya taşımaya hazırlanıyoruz. Biliyorsunuz oldukça çetin geçen diplomatik müzakereler neticesinde COP31’in ev sahipliğini üstlendik. Bu sene Antalya’da 200’e yakın ülkeyi ağırlayacak, inşallah artık söz değil, eylem zamanı diyeceğiz.”

ÜYELİĞE DAVET

- ERDOĞAN “Amerikan yerlilerine atfedilen bir sözü burada sizlere ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarıma hatırlatmak isterim. ‘Son ırmak kuruduğunda, son ağaç kesildiğinde ve son balık öldüğünde o zaman beyaz adam paranın yenmediğini anlayacak.’ Evet, biz de bugün diyoruz ki, su kaynakları kirletildiğinde, canlılar nefes alamaz hale geldiğinde, ozon tabakası delik deşik olduğunda, dünyanın florası ve faunası zehirlenerek can çekiştiğinde, yeryüzü insan için artık yaşanmaz olduğunda, agresif büyümenin, tüketim çılgınlığının, sömürüye dayalı konforun, zenginliğin ve insanı büyüleyen teknolojik ilerlemenin hiçbir işe yaramadığını herkes idrak edecek. Bunun için, çevre bilinci aynı zamanda bir vatan bilincidir. Çevre bilinci aynı zamanda bir var olma bilincidir. Çevreye duyarlı ve gönüllülük bilinci yüksek tüm gençlerimizi ‘Bir Cemre de Sen Ol’ diyerek Cemre Vakfımıza üye olmaya davet ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemre Vakfı’nın tanıtımında katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

23 YILDA 7.5 MİLYAR FİDAN

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri çevre konusunda çok önemli çalışmalar içinde olduk” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

- Hatırlayın, şu kavram fakire aittir. Çöp, çukur, çamur. Bunu biz hallettik. Kötü kokudan ötürü toprakla doldurulması tartışılan Haliç’i tekrar Boğaz’ın incisi haline getirdik. Vahşi depolamadan dolayı çöp dağlarının patladığı İstanbul’u ülkemizin en temiz şehirlerinden biri haline getirdik. İstanbul’daki tecrübemizi daha sonra Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak tüm Türkiye’ye teşmil (yayma, genişletme) ettik.

- Mesela, sadece 5 ilimizde kullanılan doğalgazı 81 vilayetimize yayarak şehirlerimizin hava kirliliği sorununu önemli ölçüde çözdük.

- Rüzgar ve güneş enerjisini yaygınlaştırarak, yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payını yüzde 62’ye çıkardık. Neredeyse bir asırdır ihmal edilen nükleer enerjiye yönelik yatırımlarımızı hızlandırdık.

- Ağaçlandırma noktasında ise adeta bir devrim yaptık. Son 23 yılda 7.5 milyarın üzerinde fidanı toprakla buluşturduk. Dünyada en fazla ağaçlandırma yapan, Avrupa’da orman varlığını en çok artıran ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz.

- 81 ilimize, 82 milyon metrekareyi aşan Millet Bahçesi kazandırma hedefimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Şimdiye kadar toplam 38 milyon 700 bin metrekare büyüklüğünde 314 millet bahçesini tamamladık.

- Yerli otomobil markamız TOGG’u elektrikli olarak üretirken yine çevre hassasiyetimizi ortaya koyduk.”