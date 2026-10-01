Erdoğan, Cemil Tugay’ı kabul etti

ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 07:00
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı dün Beştepe’de kabul etti. 18 Haziran’da CHP’den istifa eden Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği iddiaları gündemdeyken Beştepe’deki görüşme dikkat çekti.
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Tugay, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi sunduklarını belirterek “Nazik kabulleri ve İzmir’imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.