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Erdoğan CBS’e konuştu: 5 uçağım nerede?

#S-400#Recep Tayyip Erdoğan#ABD
Erdoğan CBS’e konuştu: 5 uçağım nerede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de CBS News kanalına verdiği röportajdan kısa bir bölüm yayınlandı.

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(DHA) Yayınlanan bölümde, CBS News kanalı muhabiri Margaret Brennan’ın “S400lerin satın alınma işlemine neden devam ediyorsunuz?” sorusuna Erdoğan, şu cevabı verdi: “Ben Başkan Biden’a gerekenlerin hepsini söyledim. Şu anda da aracılığınızla şunu söyleyeyim; bakın biz F35 uçaklarını aldık. 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Fakat bizim bu 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptığımız uçaklarımızı Amerika bize teslim etmedi. Peki şu anda benim bu 5 tane uçağım neden verilmiyor? Bu parayı ben ödedim” dedi. Brennan’ın, “ABD hükümeti tarafından yapılan S400leri aldığınız için ödemedi” açıklamasına ise Erdoğan, “Ona karışamaz. Siz bana Patriot vermeyeceksiniz ve savunma noktasında benim başka bir ülkeden alacağım herhangi bir savunma sistemine müdahale edemezsiniz” yanıtını verdi.

TABİİ Kİ S400 ALACAĞIZ

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Margaret Brennan’ın ABD hükümetinin güvenlik riski açıklaması hatırlatılmasına ise Erdoğan, “Kusura bakmasın, ben de şunu söyleyeceğim; Türkiye’nin güvenlik riskini kim paylaşacak? Türkiye kendi güvenliğini kendisi temin edemezse acaba birilerinin eline avucuna mı bakacak? Sen bana Patriot vermeyeceksin, benim hangi ülkeden, hangi savunma sistemini almama da müdahale edeceksin. Böyle bir şey olamaz” karşılığını verdi. Brennan’ın “Hâlâ bir set daha S400 almaya niyetlisiniz gibi görünüyor?” sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bundan sonraki dönemde de kimse bizim, savunma sistemleri noktasında hangi ülkeden, ne kadar, ne alacağımıza müdahale edemez. Bunun kararını verecek olan biziz” cevabını verdi. Brennan’ın “Evet der gibisiniz” yorumu üzerine Erdoğan “Ne demek. Tabii ki evet” dedi.

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#S-400#Recep Tayyip Erdoğan#ABD