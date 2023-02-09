Erdoğan: Bütün imkânları seferber ettik

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki vatandaşlar için devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini, ilk etap hasar tespitiyle birlikte ailelere 10’ar bin lira destek ulaştırılacağını açıkladı. Kahramanmaraş’ta 12 Şubat Stadyumu’nda AFAD tarafından kurulan çadır kentte açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

BÜYÜK BİR FELAKET

“Büyük bir felaketle baş başayız. Pazartesi saat 04.17’de gerçekleşen deprem felaketi malum 10 vilayetimizi vurdu ve bu 10 vilayetimizin merkezi de burası, Kahramanmaraş’tı. Kahramanmaraş’ta bu deprem ilk adımını burada yaşadık, ondan sonra da dalga dalga malum 10 vilayetimizde bu gerçekleşti. Burada benim vatandaşlarımın, benim milletimin bugüne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabır neyse inanıyorum ki bu felakette de aynı sabrı şu ana kadar benim vatandaşım gösterdi, bundan sonra da yine gösterecektir. Bütün imkânlarımızı seferber ettik ve devlet tüm imkânlarıyla başta AFAD olmak üzere, AFAD’ın koordinesinde bu çalışmalarını belediyelerle birlikte yürütmektedir, yürütüyor ve yürütecektir. Tüm illerimizde bakan arkadaşlarımla birlikte bu operasyonların koordinasyonunu yürütüyoruz. Devletin kurumlarının hepsi iş başında.





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İLK GÜN BAZI SIKINTILAR YAŞANDI

İlk gün bazı sıkıntılar yaşandı ama ikinci gün ve bugün duruma hâkimiyet tesis edildi. Bundan sonraki durum enkazlardaki çalışmalarımız devam ediyor ama bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız inşallah yürütmeye başlayacak. Çünkü hedefimiz bir yıl içerisinde de aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen toplu konut idaresi olarak bu operasyonları yaptıysak, gerçekleştirdiysek, aynı şekilde Kahramanmaraş’ta ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz. Zira biz, endişe etmeyin, vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz.

AKARYAKITTA SORUNLARI AŞIYORUZ

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Akaryakıtta bazı ufak tefek sıkıntılar yok değil, var. Onları da peyderpey aşıyoruz. Gerek Milangaz, gerek Aygaz buralardan da sanayi tipi, büyük, piknik tüplerimiz illerimize gelmeye başladı. Bu tüplerimizi illerdeki koordinatörlerimiz dağıtımını yapmak suretiyle çadırlardaki ısınma sıkıntısını da gidermiş olacaklar. Özellikle AFAD’ın merkezinden yapılan, yapılacak olan açıklamalar dışında provokatörlere fırsat vermemenizi özellikle istiyorum. Basın mensubu arkadaşlarımın bu provokasyonlara fırsat verenlere, onların fırsat vermemesini istiyorum. Çünkü bugün birlik olma, dayanışma zamanıdır, bizler şu anda bütün imkânlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz.”

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HAFTA SONUNA KADAR İL İL GEZECEĞİM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremin merkez üssü olan Pazarcık’ta çadır kentte incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte AFAD ekiplerinden bilgi aldı. Depremzedeleri de dinleyen Cumhurbaşkanı, “Hiç endişeye etmeyin azami 1 yıl içerisinde yeniden inşa edeceğiz. Devletimiz güçlü. 10’ar bin lira destek vereceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Tüm ekiplerimizi seferber ettik. Hafta sonuna kadar il il dolaşacağım” diye konuştu. Erdoğan aracına bineceği sırada, başka bir depremzedeyle konuşmasında ise “Olanlar hep oldu. Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler” dedi.





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HER AİLEYE 10 BİN LİRA DESTEK

Erdoğan, “Hasar tespitleriyle birlikte ailelere belli desteğimizi inşallah vereceğiz. Şu an itibariyle Hazine Maliye’den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. Hasar tespitleriyle her ailemize şu anda 10 bin lira olarak planladık. Onları, bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz” dedi.

İSTEYENLER ÇADIR YERİNE OTELLERE

Erdoğan Antalya, Alanya, Mersin gibi illerde otellerle görüşmeler yapıldığını belirterek şöyle devam etti: “Buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarım olursa, bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız. Kendileriyle görüşmelerimizi yaptık ve çok ciddi sayıda da şu anda bir oda kapasitesine ulaştık. Vatandaşlarım, olur ya bu çadırlardan memnun olmayabilirler ama Antalya, Alanya, Mersin buralardaki otellere yerleşmeye ‘evet’ derlerse kendilerini oralara yerleştirmek suretiyle tüm imkânlarımızı orada da seferber edeceğiz. Yeme, içme, yatma her şey o otellerde karşılanacak ve bu konuda da her ildeki koordinasyon merkezlerimiz seferber olmuş durumdalar. Bu adımlarla işimizi çok daha kolaylaştırmış olacaklardır. Çünkü, bizim de deprem bölgelerindeki çalışmalarımız çok daha hızlanacak ve rahat hale gelecek, şu ana kadar yaşadıklarımızı yaşamayacağız. Çünkü, bazı yerlerde ilk etapta havaalanlarında sıkıntılarımız oldu, yollarda sıkıntılarımız oldu ama bugün daha rahatız yarın daha rahat olacağız, daha sonra inanıyorum ki daha rahat olacağız.”





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YAKLAŞIK 13.5 MİLYON İNSANIMIZI ETKİLEDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ın ardından Hatay’ı ziyaret etti. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

“Dünyada eşine rastlanmayacak iki büyük depreme ardı ardına 10 ilimizde maruz kaldık. Hatay bu felaketten en çok etkilenen, en fazla yıkıma, can kaybına uğrayan şehirlerimizin başında geliyor. Şüphesiz ki işimiz kolay değildir. Yaklaşık 13.5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometre çapında bir alanda etkili olan depremin yol açtığı yıkımın büyüklüğü ve yaygınlığına bir de hava şartlarının zorluğu eklendi.

ELBETTE EKSİKLER VAR

Elbette eksikler var. Şartlar çok açık, net ortada. Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. Devlet millet omuz omuza vererek inşallah afetin yol açtığı yıkıntıları da kaldıracağız, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz de bırakmayacağız. 10 ilimizi kapsayan OHAL kararı alarak süreci hızlandırdık. Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceğiz. Bu dönem, birlik beraberlik dönemidir, dayanışma dönemidir. Hâlâ basit siyasi çıkar uğruna olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben hazmedemiyorum. Üzerimde bulunan makamın sorumluluğu olmamış olsa ben böyle konuşmam çok daha farklı konuşurum.





HASTANE AÇILIYOR

1 yıl içerisinde de 10 vilayetimizin 10’unda TOKİ’nin yönetimindeki tüm müteahhit firmaları devreye sokmak suretiyle hem enkaz kaldırmaları hem konut yapımını hızlandıracağız. Şu anda AFAD’ın bütün çadırlarıyla il, ilçeler depremzedelerin emrine amade kılınmış vaziyette. Bazı haysiyetsiz, namussuz kişiler kampanya yaparak Hatay’da biz asker göremedik, jandarma göremedik, polis göremedik, gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar. Bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir. Bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız. 7 valimiz, 12 kaymakamımız burada görevli. Hatay’da da üniversite hastanemiz bu akşamdan itibaren aktif olarak göreve katılacaktır."



Hatay’ın ardından gece saatlerinde Adana’ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada da çalışmalar hakkında bilgi alıp vatandaşlara geçmiş olsun dedi.

‘21 BİN 200 GÖREVLİ VAR’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde Hatay’a yaptığı ziyaretteki açıklamasında, burada 21 bin 200 asker, polis ve jandarmanın görev yaptığını belirtti. Erdoğan, açıklamalarının ardından 600 Evler olarak adlandırılan ve depremde yıkılan sitenin enkaz çalışmalarını inceledi, bilgi aldı.