Erdoğan: Burhan Hoca’yı çok kısa sürede kaybettik

Koronavirüse yenik düşen AK Parti’nin kurucularından Prof. Dr. Burhan Kuzu, dün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “İstanbul Üniversitesi’nde davasının insanı olarak görev yaptı. Orada yetiştirdiği öğrencileri ile hep övündü. Burhan Hoca’yı bu hastalık ile çok kısa sürede kaybettik. Mekânı cennet olsun” dedi.



Burhan Kuzu

OĞLU BEKLEDİ

Koronavirüs nedeniyle 65 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden AK Parti kurucularından, Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23, 24 ve 26. dönem milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu için Fatih Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Kuzu’nun cenazesi Türk bayrağına sarılı olarak cami avlusuna getirildi. Kuzu’nun oğlu Süleyman Kuzu tören öncesinde babasının tabutu başında bir süre bekledi. Daha sonra ailesinin yanına geçti.

Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk olarak Burhan Kuzu’nun ailesinin yanına giderek başsağlığı diledi. Erdoğan daha sonra cenaze namazı için safa geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Süleyman Kuzu yan yana cenaze namazını kıldı.

‘ARKADAŞIMIZI UĞURLUYORUZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze töreninde yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Şu anda musallada bulunan değerli dava arkadaşımız, yol arkadaşımız Prof. Dr. Burhan Kuzu Hocamızı ebedi yolculuğa uğurluyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır. Şu an burada saf tutmuş bulunan bütün Müslümanlar için geçerli olan bir hüküm, bu hükme herkes uyacak. Bunun nerede ne zaman ve nasıl geleceği belli değil. İşte son olarak İzmir’de yaşanan hadise ortada. Bakın 80’e yakın vefat var ve 1000’e yakın yaralı var. Bunların hiçbirisinin böyle bir akıbetle imtihan olacakları belki de akıllarından geçmiyordu ama işte geldi ve yakaladı. Rabbim bizlere iman, Kuran üzerine ölmeyi nasip etsin. İstanbul Üniversitesi’nde, davasında olan bir anayasa hukukçusunun olmadığı dönemde, o davasının insanı olarak orada görev yaptı. Orada yetiştirdiği öğrencileri ile hep övündü. Hocamız ile beraber süren bir yolculuğumuz oldu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığımızda danışman olarak da görev yaptı. Koronavirüs salgını neticesinde de Burhan Hoca’yı şu anda bu hastalık ile çok kısa sürede kaybettik. Mekânı cennet olsun. Ailesine ve tüm dava arkadaşlarına, başı sağ olsun diyorum.”

TÖRENE ÇOK SAYIDA SİYASETÇİ KATILDI

Burhan Kuzu’nun cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Partili isimlerden Ali İhsan Yavuz, Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ile çok sayıda siyasetçi katıldı. Burhan Kuzu’nun cenazesi tören sonrası Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Önceki gün vefat eden Burhan Kuzu’nun İstanbul’da Medipol Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde 17 Ekim’den bu yana koronavirüs tedavisi gördüğü açıklanmıştı.