Erdoğan bugün Körfez turuna çıkıyor! Ana gündem ekonomik yatırımlar

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üç günlük Körfez turu bugün Suudi Arabistan ile başlayacak. Cidde’de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın da Katar’a geçecek. 8 aylık bir aradan sonra gideceği Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile buluşacak. Erdoğan’ın Körfez turundaki son durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile çarşamba günü Abu Dabi’de bir araya gelecek.

İŞ DÜNYASI DA EŞLİK EDİYOR

Bu ülkelerde yapılacak iş forumlarına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez bölgesini kapsayan ziyaretinin öncelikli gündem maddesini ekonomik ilişkiler oluşturuyor. Erdoğan’ın muhataplarıyla sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayisi, lojistik, tahıl, e-ticaret, petrokimya ve finans gibi alanlarda işbirliğini ele alması bekleniyor. Beraberinde 200’den fazla işinsanı ile Körfez turuna çıkan Erdoğan, liderlerle yapacağı baş başa ve heyetler arası görüşmelerin yanı sıra Cidde, Doha ve Abu Dabi’de düzenlenecek iş forumlarına katılacak.

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ERCAN’A 49. YIL AÇILIŞI

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üç gün sürecek Körfez turunun ardından 20 Temmuz Perşembe günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gidecek. Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıldönümünde Lefkoşa’da yapımı tamamlanan yeni Ercan Havalimanı’nın açılışını yapacak.

NECMETTİN ÖĞRETMEN MESAJI

- Cumhurbaşkanı Erdoğan tatilini geçirmek için Haziran 2017’de Şanlıurfa’dan memleketi Gümüşhane’ye dönerken PKK’lı teröristlerce kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ı andı. Erdoğan, Twitter mesajında “Ömrünün baharında, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için çıktığı yolda terör örgütü PKK tarafından alçakça şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle yâd ediyorum. Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacağız, mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

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