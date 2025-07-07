Erdoğan bugün İmralı heyetiyle görüşecek

Haberin Devamı

DEM İMRALI’YA GİTTİ

İmralı heyetinde, bir süre önce vefat eden Sırrı Süreyya Önder’in yerine Şanlıurfa Milletvekili Sancar yer aldı. Sancar, heyete katıldıktan sonra terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere ilk İmralı ziyaretini de dün Buldan ve avukat Özgür Faik Erol ile birlikte gerçekleştirdi. İki buçuk saat süren görüşmenin ardından DEM Parti’den yapılan açıklamada, sürecin yeni bir aşamaya geçiyor olduğu vurgulanırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bugün yapılacak görüşme için ‘tarihi nitelikte’ değerlendirilmesi yapıldı. Metan gazından 5 askerin şehit olmasıyla ilgili, “Hepimizde derin bir üzüntü yarattı” denilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

UMUDUN, GÜVENİN GÜÇLÜ OLDUĞUNU GÖRDÜK

“Bugün heyet olarak İmralı Cezaevi’nde Abdullah Öcalan ile iki buçuk saat süren oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde sürecin yeni bir aşamaya geçmekte olduğunu vurguladı. Atılacak yeni adımlarla birlikte sürecin gereklerini yerine getirme hususunda herkese, hepimize sorumluluklar düştüğünü ifade etti. Heyet üyelerimizin Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi. Benzer biçimde TBMM’de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı. Bu sürecin bütünlüklü olarak Türkiye’nin demokratikleşme sürecine yapacağı katkıya duyduğu umudun, güvenin ve inancın son derece güçlü olduğunu gördük.”

Haberin Devamı

ÖNDER’İN YERİNİ SANCAR ALDI

İmralı Heyeti’nde, bir süre önce vefat eden Sırrı Süreyya Önder’in yerine Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı.