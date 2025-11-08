×
Erdoğan bugün Azerbaycan’da

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Bakü’de düzenlenecek törene katılmak üzere Azerbaycan’ı ziyaret edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle Bakü’de düzenlenecek törene iştirak etmek üzere Azerbaycan’ı ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret vesilesiyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve törene katılacak olan Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif’le ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir” dedi.

