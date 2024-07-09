Erdoğan bugün ABD’ye gidiyor... NATO’da liderlerle sıcak gündem

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, NATO’nun 75. yıldönümü zirvesine katılmak üzere bugün ABD’ye gidiyor. 9-11 Temmuz tarihlerinde Washington’da yapılacak zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifakın liderleriyle bir araya gelecek. Küresel meselelerden bölgesel ve ikili konulara kadar uzanan çok sayıda başlığın yer aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO çantasında, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz’in güvenliği ve Ortadoğu’daki gelişmeler öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde, Türkiye’nin NATO’ya katkıları, İttifak’ın güney kanadının savunulması, müttefiklerin Türkiye’ye yönelik savunma sanayisi kısıtlamaları, terörle mücadele gibi başlıkların da yer alması bekleniyor.

İLK DURAK ANMA PROGRAMI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirvedeki ilk durağı, bugün gerçekleştirilecek olan NATO’nun 75. yıldönümü anma programı olacak. Erdoğan, yarın da 32 üye ülkenin liderlerini bir araya getiren devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak. Bu oturumda, NATO’nun gelecek stratejisi ve ittifak üyesi ülkelerin karşı karşıya olduğu mevcut güvenlik sorunları ele alınacak.

BEYAZ SARAY’DA AKŞAM YEMEĞİ

Aynı günün akşamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler, ABD Başkanı Joe Biden’ın ev sahipliğinde Beyaz Saray’da düzenlenecek olan özel bir akşam yemeğine katılacak. Erdoğan’ın yemekte ittifak üyesi ülkelerin liderleriyle görüşmeler yapması bekleniyor.

NATO-UKRAYNA KONSEY TOPLANTISI

11 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek olan NATO-Ukrayna Konsey toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer NATO liderleri, Ukrayna’nın güvenliği ve ittifakın bu konudaki pozisyonunu değerlendirecek. Bu toplantı, bölgedeki istikrar ve güvenlik bakımından önemli kararların alınacağı bir değerlendirme olarak öne çıkıyor.

DÜNYAYA ANLATACAK

Zirve sonrasında alınacak kararların, NATO’nun gelecekteki stratejik yönelimini etkilemesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirve süresince düzenleyeceği basın toplantıları ve medya ile yapacağı görüşmelerle ulusal ve uluslararası kamuoyuna Türkiye’nin durduğu noktayı anlatacak. Bu açıklamalar, Türkiye’nin dış politika hedefleri ve uluslararası arenadaki rolünü belirlemede etkili olacak.