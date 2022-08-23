Erdoğan: Bu gemi hızla yol alırsa kazanan hepimiz olacağız

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AKIL ALMAZ FACİALAR

“Sözlerime Gaziantep ve Mardin’de meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Gaziantep ve Mardin’deki elim kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Böyle akıl almaz facialarla karşılaşmaktan dolayı üzüntülüyüz. Soruşturmalar neticesinde, failler hakkındaki işlemler yapılacaktır. Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri belirleyerek süratle uygulamaya geçireceğiz. Bu meselenin üstesinden gelmekte kararlıyız. Vatandaşlarımızı bir kez daha kurallara harfiyen riayet etmeye davet ediyorum. Ciddi mağduriyetler söz konusu. Bunun için devlet olarak 250 bin artı 50 bin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız ailelere bu desteği sağlamış oluyoruz.

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KRİZİ KÖKÜNDEN ÇÖZECEĞİZ

Dünyanın en önemli kriz başlığı olan Rusya-Ukrayna savaşı etkileriyle devam ediyor. Türkiye olarak savaşın önce önüne geçmek ve barışla sonuçlanması için her türlü gayreti gösterdiğimize herkes şahittir. Sadece Ukrayna tahılının ülkemiz üzerinden dünyaya gönderilmesi bile insanlık için başlı başına kritik gelişmedir. Ülkemizin Rusya-Ukrayna krizinde sergilediği dengeli, barışçı ve çözüm odaklı yaklaşımın, önümüzdeki günlerde diğer alanlarda da müspet neticelere tahvil edilmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız uzak olmayan bir tarihte Putin ile Zelenski’yi ülkemizde bir araya getirerek bu krizi kökünden çözecek yolu açmaktır.

EN ÇOK ZORLAYAN KONU EKONOMİ

Son dönemde ülke olarak bizi en çok zorlayan konunun faiz, kur ve enflasyon denklemiyle sınandığımız ekonomi olduğu gerçektir. Ekonomimizi mahvetme tehdidi gibi açık ve alçak bir saldırıya maruz kaldığımız 2018’den itibaren yeni programı hayata geçirmeye başladık. Bu programın teorik arka planının ve uygulama mantığının anlaşılması biraz vakit aldı.

TEDBİRLERİ ALIYORUZ

Biz enflasyon rakamlarının insanlarımızın hayatındaki olumsuz etkilerini her kesimin gelir seviyesini yükselterek bertaraf etmeye çalışırken aynı zamanda enflasyonu düşürecek tedbirleri de alıyoruz. Uzunca bir süredir enflasyonsuz ekonomik iklimde yaşayan ülkelerde, bizimkiyle mukayese edildiğinde daha küçük gözüken oranların etkileri daha yıkıcı hissediliyor. Bir yıldır yaşadığımız yüksek enflasyonu 1994 ve 2001 krizleriyle karşılaştırmak sadece bize değil vatandaşlara da haksızlık olur. Bugünkü enflasyon işsizlik kaynaklı değil küresel gelişmelerin tetiklediği dengesiz fiyat hareketlerinin sonucudur. Yani maliyet odaklı enflasyondur.





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Alın terimizle kazandığımız parayı dövizde tutarak başkalarının değirmenine su taşımaya, altında tutarak hareketsiz bırakmaya hiçbirimizin hakkı olmadığına inanıyorum. Hepimiz aynı Türkiye gemisinin içindeyiz. Bu gemi hızla yol alırsa kazanan hepimiz olacağız. Bu gemi ekonomi üzerinden açılan deliklerden su alırsa hepimiz boğulacağız. Düşük maliyetli TL’yi dövize ve altına yatırmak Türkiye gemisinde delik açmak demektir. Devletin sağladığı kolaylıkları amacı dışında kullanmak Türkiye gemisinde delik açmak demektir. Girdi maliyetleriyle izahı olmayan fiyatlar koyarak piyasanın dengesini bozmak Türkiye gemisinde delik açmak demektir. Yapabileceği yatırımı yapmamak, üretmemek Türkiye gemisinde delik açmak demektir. Tespit ettiğimiz sorunların ahlaki temelli olduğunu gördüğümüz için çözüm yolları arıyoruz.”

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MISIR FİYATI TON BAŞINA 5 BİN 700 LİRA

Cumhurbaşkanı “Mısır üreticilerimize de müjde vermek istiyorum. TMO, hasat dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır” dedi.

ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR TAYİNİ

Erdoğan konuşmasında vatandaşlara şöyle seslendi: “Ekonomiyle ilgili tüm kurumlarımız güçlü koordinasyon içinde sorumluluklarını yerine getirmektedir. Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren hayat pahalılığıyla mücadele başta olmak üzere ekonomi programımızın olumlu etkileri sürdürülecek ve kararlılığımız ispatlanacaktır. Vatandaşlarımızdan sadece sabır ve destek istiyoruz. Özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize taleplerin hepsinin karşılandığını müjde vermek istiyorum. Öğretmenler arasında ayrımcılık yaparak hakaret edenlerin ciddiye alınacak tarafı yoktur. Sağlıkçılarımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Saldırıları katalog suçlar kapsamına alınarak gereken yapıldı.”

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‘TL’YE DÖNÜN’ ÇAĞRISI

TÜRKİYE’NİN İHTİYACI FAİZİ YÜKSELTMEK DEĞİLDİR

Erdoğan faiz ve Türk Lirası konusunda vatandaşlara şu çağrıyı yaptı: Türkiye’nin ihtiyacı faizi yükseltmek değil yatırımı, istihdamı, ihracatı ve cari fazlayı artırmaktır. Bugünkü ekonomi programımızı 15-20 yıl önce uygulayamayabilirdik. Çünkü o dönemlerde gücümüz ve altyapımız, bu politikayı destekleyecek nitelikte değildi. Ama bugün Türkiye, bir başka ligin, bir başka dünyanın oyuncusudur. Hiç kimse kusura bakmasın o eski Türkiye geride kaldı. Toplamda 3.5 trilyon dolarlık yatırımla ülkemizi bugünler için hazırladık. Şimdi bizden sonraki nesile bırakacağımız 2053 vizyonumuzu şekillendirme vakti. Türkiye’nin yeniden yarım asrı aşkın süredir oynanan oyunlarla sıcak para sömürgesi haline dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğiz. Ekonomi modelimizde yatırım yapan, ticaret yapan kazanacak. Bütçe disiplininden asla taviz vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan tek ricam kendi ülkelerine ve kendi paralarına güvenmeleridir. Artık hiç kimsenin parasının değerinden endişe ederek, döviz ve altına yönelmesine sebep kalmamıştır. Tasarruflarını altın ve dövizde tutan vatandaşlarımızı TL mevduatına dönmeye davet ediyorum.”

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MANDACI İKTİSATÇILAR

“Mandacı iktisatçılar, programı kötülemek için dünyadaki örnekleri görmezden gelmeye, verilerin yarısını anlatıp diğer yarısını örtmeye devam ediyor. Akıl sahibi iktisatçılar ise programımızın amacını takdir ediyor” diyen Erdoğan şöyle konuştu: “İktisat teorileri, fizik ve matematik bilimleri gibi her yerde geçerli kuralları, denklemleri olan konular değildir. Bu teoriler her ülkenin şartlarına, birikimine, gücüne göre değişiklik gösterir. Bir ülkede başarılı olan modelin diğerinde başarılı olacağının garantisi yoktur. Biz birilerinin ne dediğine değil ülkemizin neye ihtiyacı olduğuna bakıyoruz. Türkiye, kendi ekonomik modeli sayesinde tarihinin en yüksek üretim, ihracat rakamlarına ulaşarak bu iki tehditten asıl yıkıcı olanın üstesinden gelmeyi başarmıştır. Enflasyon rakamlarımızın çok yüksek seyretmesi elbette üzüntü verici. Dikkat edilmesi gereken enflasyon düzeyinin genel ekonomi üzerinde yol açtığı sonuçlardır.”





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yaptı. Bakanlar, toplantı sona erdikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı beklerken salonda zaman zaman kendi aralarında zaman zaman da gazetecilerle sohbet etti. Bakanların samimi sohbetleri fotoğraflara da yansıdı. - Rıza ÖZEL/ANKARA



