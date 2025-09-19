Erdoğan: Bu coğrafyada ev sahibiyiz

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni’nde özetle şöyle konuştu: “Şehadet şerbeti içerek mertebelerin en yükseğine erişmiş kahramanlara ne yaparsak yapalım, şükran borcumuzu layıkıyla ödeyemeyiz. Aynı şekilde gazilik payesini kuşanarak, bu aziz milletin katında en büyük rütbelerden birine nail olmuş gazilerimize de minnettarlığımızı hakkıyla ifa ve ifade edemeyiz. Çünkü bu vatan ve bu topraklar, bize aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehitlerimizin anne-babaları, kardeşleri, eş ve çocukları da devlet-millet olarak sahip çıkmamız gereken birer emanettir.

EMANETLERİNE GÖLGE DÜŞÜRMEDİK

Tüm imkânlarımızla, şehitler tepesini boş bırakmayan o yüce ruhlara layık olma çabasındayız. Gaziler Günü vesilesiyle tertiplediğimiz kura törenimiz, bunun en somut nişanesidir. Şüphesiz ateş düştüğü yeri yakar ve çoğu zaman kelimeler bu yangını söndürmekte kifayetsiz kalır. Ama buna rağmen bugünkü törenle bir nebze de olsa sizlere olan minnet, vefa, şükran borcumuzu yerine getirebilmenin memnuniyeti içerisindeyiz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı da sayarsak tam 31 yıldır bilfiil sizlerin ve aziz milletimizin huzurundayız. Bu süreçte çok ağır bedeller ödedik, çok zorlu günlerden, çok çetin imtihanlardan geçtik. Ama Rabb’ime sonsuz hamdolsun ne size olan ahdimize ne de şehit ve gazilerimizin emanetlerine gölge düşürmedik. Terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik.

GAZZE KASABI SINIR TANIMIYOR

Filistin başta olmak üzere, mazlumların feryatlarının, bomba ve kurşun seslerinin arasında kaybolduğu ağır imtihan günlerinden geçiyoruz. Başında ‘Gazze Kasabı’ Netanyahu’nun bulunduğu katliam şebekesi, her gün bir ülkeye saldırarak zalimlikte ve barbarlıkta sınır tanımıyor. 23 aydır tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleştirilen bu soykırıma en güçlü tepki yine Türk milletinden ve Türkiye Cumhuriyeti’nden yükseliyor. Öte yandan Türkiye’nin mazlumlara umut aşılayan bu vicdanlı duruşunun zalimleri ve destekçilerini rahatsız ettiğini hepimiz çok net görebiliyoruz. Dikkat ederseniz artık bunu gizleme gereği duymuyorlar.

DİNMEYEN KUYRUK ACISI

Kimi zaman medya ve sosyal medyadaki tetikçileri aracılığıyla kimi zaman siyasetçi kılıklı aparatları vasıtasıyla kimi zaman uğruna can vereceğimiz mukaddesatımıza dil uzatarak kimi zaman da tam 27 yıldır dinmeyen kuyruk acısının öfkesiyle niyetlerini, rahatsızlıklarını, hazımsızlıklarını açığa vuruyorlar. Biz, tarih sahnesine yeni çıkmış nevzuhur bir devlet değiliz. Tam tersine Türkiye Cumhuriyeti olarak hafıza kartında 2 bin yıldan fazla tecrübesi, birikimi ve müktesebatı olan köklü bir devletiz. Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki her bir yıldız, işte bu kadim geleneğin birer sembolüdür.

BİZE TARİH DERSİ VERMEYE YELTENİYOR

Şimdi birileri çıkıyor, güya bize laf atıyor; tarih dersi vermeye yelteniyor. Oysa biz, bize sataşanların daha iki-üç nesil önce geldiği topraklarda yüzyıllar boyunca hüküm sürdük, tüm cihana nizam verdik, adaletin kılıcı olduk. Bayrağımızın dalgalandığı her yere sadece huzuru ve barışı götürdük. Her zaman söylüyorum; biz bu coğrafyada ne misafiriz ne de işgalciyiz. Biz ev sahibiyiz. Bin yıldır buradayız; inşallah ‘İlâ Yevmi’l Kıyâme’, yani kıyamete kadar da yine burada olacağız. Kimin ne yapmaya çalıştığının tabii ki farkındayız.

SENARYOYU DA SENARİSTİ DE BİLİYORUZ

Senaryoyu da senaristi de gayet iyi biliyoruz. Bölgemizi istikrarsızlığa hapsetmeye yönelik planlar inşallah tutmayacak. Emperyalist ve Siyonist kan dökücüler, sinsi emellerine ulaşamayacak. Allah’ın izniyle her türlü oyunu bozacak, her türlü senaryoyu yırtıp atacak kudrete, kuvvete, kapasiteye ve elbette basiret ve ferasete sahibiz.

Bizi etnik köken, mezhep ve hayat tarzı üzerinden bölmeye çalışanlara inat birbirimize tutunacağız, birbirimize sarılacağız, birbirimize güveneceğiz; birbirimizle hoşgörü ve empatinin diliyle konuşacağız. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine inşallah, beraberce vasıl olacağız. Sizlerin de desteği ve hayır duasıyla bu süreci alnımızın akıyla, şehit ve gazilerimizin emanetine en ufak bir leke bulaştırmadan inşallah başarıyla taçlandıracağız.”

KAMUDA 51 BİN 947 ŞEHİT YAKINI VE GAZİYE İSTİHDAM

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “Bugünkü atamayla birlikte 51 bin 947 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuda istihdam etmiş oluyoruz” diyerek katılımcılara şöyle seslendi: “Şehitlerimizin muazzez hatırasını, gazilerimizin gönlünü incitecek en ufak bir söze, beyana, tavra, fiile zerre miskal tahammülümüz yoktur. Bu konudaki kararlılık ve hassasiyetimizden hiçbirinizin şüphesi olmasın. Devletimizin şefkat eli daima sizin üzerinizde olmaya devam edecek. Derdinizi derdimiz, sevincinizi sevincimiz, sıkıntınızı sıkıntımız olarak görmeyi ve bunların çözümü için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.”