Erdoğan böyle başardı

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, deprem ve ekonomik sıkıntılara rağmen yüzde 49.50 oy alarak, 51 ilde birinci olmayı başardı. Erdoğan’ın kazanmasının en büyük etkeni olarak, seçim kampanyası boyunca güven ve geleceğe yönelik somut ve tutarlı vaatlerde bulunması oldu.

Özellikle deprem bölgesinde konut yapımı konusunda bir yıl isteyerek, bunun garantisini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda tutarlı bir duruş sergiledi. Bunların yanı sıra, EYT, emekli, memur maaşlarına ve asgari ücrete artış temmuz ayında yapılacak zam vaatleri, seçimden hemen önce sözleşmeli er ve erbaşların 7 yılı doldurunca kadroya alınması vatandaşta karşılık buldu. Yine, Karadeniz doğalgazının vatandaşın evine girmesi ve Millet İttifakı’nın bu sürece yönelik olumsuz eleştirileri de vatandaşta tepki toplarken, Gabar’da petrol bulunması ve Doğu Akdeniz’den petrol gelmesine yönelik söylemler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyası boyunca yürüttüğü en önemli unsurlar oldu.

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SAVUNMA SANAYİSİ, ATATÜRK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savunma sanayisiyle ilgili söylemlerinin yanı sıra, AK Parti’nin seçim kampanyası sürecinde Türkiye Yüzyılı hedeflerinde Cumhuriyet’in 100. yılında Atatürk’ün hedefleriyle örtüşen ve tam bağımsız bir Türkiye’ye vurgu yapılması, savunma sanayisinde yapılanların ekonomiye yönelik adımların bununla paralel olması da seçmende önemli bir etki oluşturdu.

TERÖRLE MÜCADELE

Miting meydanlardaki söylemlerinde kendi dönemlerinde terörle mücadelede alınan başarılı sonuçları gündeme getirdi. Terör tehdidi olan her bölgeye aralıksız operasyonlara dikkat çekti. Başta ABD olmak üzere diğer ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteği kesmeleri yönündeki kararlı çağrı ve girişimleri seçmende karşılık buldu.

İL İL YİNE SAHADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla her ilde AK Parti ve MHP ortak seçim bürolarının kurulması gündeme geldi. AK Parti’nin oy kaybı yaşadığı illerin yer aldığı sunumda Hakkâri, Batman, Isparta ve Mersin gibi illere itiraz edileceği aktarıldı. Erdoğan’ın en çok oy aldığı illeri ve deprem bölgesini ziyaret edeceği, ziyaretlerine de deprem illerinden başlayacağı öğrenildi. MYK’da “Bu süreçte, daha kapsayıcı bir dil kullanacağım” diyen Erdoğan, kampanya sürecinde televizyon programlarına ağırlık verecek.

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SİNAN OĞAN’LA GÖRÜŞÜLEBİLİR

AK Parti’de seçimin ikinci turda önemli bir rol oynayan ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile görüşüp görüşmeyeceği gündeme geldi. AK Parti kurmayları, Sinan Oğan’la görüşülebileceğini ifade etti.