Erdoğan, Borıs Johnson’la Ukrayna’daki durumu görüştü

Haberin Devamı

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün yapılan görüşmede savunma sanayisi iş birliği başta olmak üzere Türkiye- İngiltere ilişkileri ve Rusya- Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna’daki tahılın güvenli şekilde ülkeden çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

ESTONYA BAŞBAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, daha sonra Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye- Estonya ilişkileri ve Rusya- Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ve Rusya’yı müzakerelere dönmeye teşvik ettiklerini, savaşın insani alanda yol açtığı olumsuzlukların azaltılabilmesi için de girişimlerine devam ettiklerini belirtti.