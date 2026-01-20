Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapandı

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de düzenlenen Kabine toplantısının ardından şu açıklamaları yaptı:

“Suriye’deki her gelişmeyle çok yakından ilgileniyoruz. 8 Aralık devrimiyle kavuştuğu özgürlük ortamının kalıcı olması için çaba harcıyoruz. Suriye Suriyelilerindir. Suriye; Arap, Türkmen, Kürt, Nusayri, Sünni, Dürzi demeden herkesindir. 13.5 yıllık zulmün ardından Suriye tarihi bir fırsat yakalamıştır. Suriye halkının kardeşi, komşusu ve kara gün dostu bir ülke olarak bunu sabote edecek hiçbir teşebbüse müsaade etmeyiz. ‘Tek devlet, tek ordu’ ilkesi bir ülkede istikrarın olmazsa olmaz şartıdır. Bunu tesis ve tahkim edecek her türlü adıma Türkiye’nin desteği tamdır.

Halep’in bazı mahallelerinin işgalden kurtarılması amacıyla geçen hafta başlatılan askeri harekât ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasıyla sonuçlandı. Suriye ordusunun bu hassas operasyonu büyük bir dikkatle yönetmesi, sivillerin zarar görmemesi için adeta bir cerrah titizliğinde hareket etmesi her türlü takdire şayandır.

YAPILMASI GEREKENLER BELLİ

Dün akşam (18 Ocak) Cumhurbaşkanı Ahmed Şara kardeşimle telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kendisini anlaşmadan ve operasyondan ötürü tebrik ettim. DAEŞ başta olmak üzere teröre karşı mücadelelerinde Türkiye’nin daima yanlarında olduğunu ve olacağını bir kez daha ifade ettim. Devlet içinde devlet kurma peşinde koşan bir avuç taşeron dışında Suriye halkının dünkü anlaşmadan büyük sevinç duyduğu anlaşılıyor. Suriye sokaklarından yansıyan fotoğraflar Suriye halkının barış özlemini de gösteriyor. Her ne sebepli olursa olsun kimsenin bunu görmezden gelme, hele hele bu umut iklimini dinamitleme hakkı yoktur. Bundan sonra yapılması gerekenler esasen bellidir. İpe un sermenin, ayak diremenin, çeşitli bahanelerin arkasına saklanarak zamana oynamanın kimseye faydası olmaz. Bölgemizde terörün devri tamamen kapanmıştır. Ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının gerekleri süratle yerine getirilmeli, hiç kimse bir kere daha yanlış hesap yapmamalıdır.

IRKÇILIK VİRÜSÜ KAPANLAR

Türkiye hiçbir mezhebin, hiçbir etnik kimliğin karşısında değildir. Türkiye çatışmalar üzerinden güç ve rant devşirme gibi son derece ucuz, vicdansız bir hesabın içinde değildir. Aksine biz bölge halklarına çok büyük acılar yaşatan meselelerin artık kardeşlik zemininde aklıselimle çözülmesini savunan bir ülkeyiz. Bu ilkeli politikamızı da dost düşman herkes çok iyi biliyor. Ancak aralarında kimi siyasetçilerin, kimi yazarların, kimi milletvekillerinin de olduğu çevrelerin ırkçılık virüsünü kaptıklarını üzülerek görüyoruz. Yoksa hangi vicdan sahibi zorla ailelerinden kopartılan, 15-16 yaşında dağa kaçırılan çocukların ölüme gönderilmesini savunabilir? Şehirleri işgal edip sivil halka eziyeti kim makul görebilir?

KAN AĞLAYARAK SORUYORUM

Bakın buradan içim kan ağlayarak soruyorum; ellerine boylarından büyük silah tutuşturulan o çocuklar, intihar yelekleri giydirilen o kandırılmış çocuklar hem Kürt kardeşlerimizin hem Suriye’nin geleceği değil mi? Terörle, şiddetle, silahla, baskıyla hiçbir yere varılamayacağını anlamak için daha kaç çocuğun ölmesi, daha kaç annenin yüreğine henüz ömrünün baharında toprağa verdiği evladının ateşinin düşmesi lazım? Arap’ın kanı Kürt’e, Kürt’ün kanı Türk’e, Türkmen’e haram değil mi? Kürt bizim kardeşimiz. Arap bizim kardeşimiz. Türkmen, Sünni, Şii, Alevi bizim canımız, ciğerimiz, can kardeşimiz değil mi? Öyleyse kardeşlik ve komşuluk hukuki ekseninde meselelerimizi çözmek varken bu nefret, bu öfke, bu hırs hınç ve ihtiras niye?

TÜRK, KÜRT, ARAP...

Türkiye Cumhuriyeti buradayken bu devlet Allah’a hamdolsun dimdik ayaktayken soruyorum; Neden başka hamiler, başka dostlar, yoldaşlar, ortaklar aranıyor? Niçin elinde Müslüman kanı olanlardan medet umuluyor? Olaylara vicdan penceresi yerine ırkçılık ve kavmiyetçilik gözlüğünden bakanları bir an önce bu hatadan dönmeye çağırıyorum. Biz bu coğrafyanın bin yıllık sakinleriyiz ve sahipleriyiz. Bizim Türk, Kürt, Arap olarak birbirimizden başka dostumuz, yoldaşımız, sığınağımız yok. Tarih boyunca ne zaman bir araya geldik, o zaman refah ve huzurumuz arttı, büyük medeniyetler inşa ettik.

HEP BİRLİKTE KAZANALIM

Ne zaman ki Türk, Kürt, Arap, Türkmen, Şii, Sünni birbirimize düştük, Allah korusun o zaman zayıfladık, kaybettik ve acı çektik. Maalesef o zaman hep beraber ağır bedeller ödedik. Biz, Suriye başta olmak üzere coğrafyamızın hiçbir köşesinde artık savaş, çatışma, gerilim görmek istemiyoruz. Yeraltı ve yeryüzü zenginliklerimizin artık baronların ceplerine akmasını istemiyoruz. Kardeşlerimiz açlıkla, kıtlıkla, yoksullukla boğuşurken bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören materyalist zihniyetin daha fazla palazlanmasını istemiyoruz. Hep birlikte kazanalım. Aydınlık geleceğimizi hep birlikte inşa edelim istiyoruz. Etnik kökenine, dinine, mezhebine bakmaksızın bu bölgede akan kanın durmasını ölümlerin katliamların artık son bulmasını istiyoruz.”

ATLAS’IN HESABINI SORMAK GÖREVİMİZ

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan Güngören’de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan’la ilgili de mesaj verdi: “Atlas yavrumuzu katleden canilerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz. Bu konuyla ilgili olarak da üzerimize düşen görev neyse bunu sonuna kadar yerine getirmenin ahdi ve kararlılığı içerisinde olduğumuzu da söylemek istiyorum. Minguzzi olayı neyse Atlas yavrumuzun olayı da en az onun kadar bizi acılara boğmuştur. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Ne gerekiyorsa başta Adalet Bakanımız, yargının tüm kurumları, İçişleri Bakanlığı olmak üzere üzerine üzerine gitmek suretiyle gereğini yapmak bizim görevimizdir, bizim vazifemizdir. O pırlanta gibi yavru nasıl acımasızca katledilir? Bunun hesabını sormak görevimizdir.”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: TUZAKLARA DÜŞMEYECEĞİZ

“Kardeşlerim Türk, Kürt, Arap, Sünni, Şii ayrımı yapmaksızın bir olmayı iri olmayı diri olmayı istiyor, bunun için samimiyetle gayret gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin hedefi işte budur. Terörsüz bölge idealinin altını çizmemizin sebebi aynı şekilde budur. Menzile ulaşmak hiç şüphesiz Cenabı Allah’ın takdirindedir. Ama biz iktidar ve ittifak olarak bu uğurda çalışmayı, sağduyulu bir yaklaşım içinde olmayı kararlılıkla devam ettireceğiz. Bizi bölmek, bizi parçalamak, bizi birbirimize düşman eylemek isteyenlere inat kenetlenmiş şekilde müreffeh yarınlara omuz omuza yürüyeceğiz. Kurulan tuzaklara düşmeyecek, provokasyonlara prim vermeyeceğiz. Önce ülkemizi ardından da bölgemizi terörün kanlı pençesinden inşallah ebediyen kurtaracağız.”

ANKARA MESAJI: İNSAFLARINA BIRAKAMAYIZ

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan Ankara’nın su sorunu konusunda şöyle dedi: “Vatandaşlarımızı haftalarca susuz bırakanların insafına bırakamayız. Kendileri dışındaki herkesi suçlayanlar bizim şehirlerimizin hizmet şevkini kıramazlar. Bu ülkede kutuplaştırma deyince kimin akla geldiği herkesin malumudur. Kimin hizmet karnesinin pekiyilerle dolu olduğu gayet bellidir. Özellikle yerel yönetim düzeyinde patlak veren skandallar son seçimlerde ne kadar isabetli tercihler yapıldığını gösteriyor. Milletimiz derin bir uçurumun kıyısından son anda dönmüştür. Sandığa iradesini gösteren vatandaşlarımız Türkiye’nin kaptan köşkünde bizlerin olmasından ötürü kendisini güvende hissediyor. 86 milyonun tamamına teşekkür ederim.”