Erdoğan: BM’ye daimi üye olmanın gayretindeyiz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’na katıldığı ABD dönüşü dün Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkarak cuma namazı için Üsküdar’daki Hz. Ali Camisi’ne gitti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BİZLERİ DAİMİ ÜYE YAPMA HESAPLARI YOK

Birleşmiş Milletler yapısı nasıl olmalı sorusunu cevaplayan Erdoğan şöyle konuştu:

“Her şeyden önce dünya 5’ten büyüktür derken, bizim ısrarla üzerinde durduğumuz konu, 5 tane daimi üye ve 15 tane bunun yanında biliyorsunuz geçici üye. Bu daimi üyelerin konumu iki dudak arasında, her kararı rahatlıkla onlar verebiliyor. 15 tane geçici üyenin ise burada herhangi bir tesiri söz konusu değil. Ve bu 5 daimi üye şu an itibarıyla dünyayı adeta yöneten, idare eden ülkeler konumunda. Dolayısıyla burada şu anda Japonya, Çin, bizler, Almanya vesaire gibi üyeler her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü varsa da, şu an itibarıyla daimi üye olamadıkları için herhangi bir tesirleri de söz konusu değil. Şu anda Türkiye olarak biz de daimi üye olmanın gayreti içindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok ve daimi üyelerin de, bizleri daimi üye yapma gibi bir hesapları yok. 15 tane geçici üyenin zaten bu noktada yapacağı hiçbir iş söz konusu değil.”

Haberin Devamı

MİÇOTAKİS’LE YENİDEN GÖRÜŞME TAKVİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le görüşmesiyle ilgili şunları söyledi: “Önümüzdeki yılın başında yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısını yapacağız. Şu anda büyükelçi konumunda Çağatay Bey muhatabıyla görüşmelerini sürdürüyor. Ve muhatabıyla yaptığı görüşmeler neticesinde de önümüzdeki yılın başında büyük ihtimalle bir araya gelme durumumuz olacak. Ve o bir araya gelişimizde de bu konuyu masaya yatıracağız. Ağırlıklı olarak gerek bu yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı, gerekse bu Ege’deki yaşanan bazı malum sıkıntılar ve bu konuları da Sayın Başbakan masaya yatıracağını ve bu sorunu da çözeceğini bizlere ifade etti.”

Haberin Devamı

PAŞİNYAN OLUMLU YAKLAŞIM İÇİNDE

ABD’de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleşen görüşmesinde hangi başlıkların öne çıktığı sorulan Erdoğan, “Daha çok tabii Paşinyan’la olan görüşmede öne çıkan Azerbaycan-Ermenistan arasındaki yaşanan sıkıntılardı. Ve bu konularda ben Paşinyan’ı olumlu yaklaşım içerisinde olduğunu gördüm. Temennimiz odur ki bu yaklaşımı bir araya gelmek suretiyle çözmektir. Ve bu konuyla ilgili olarak da Azerbaycan’ın da aynı anlayış içerisinde olduğunu biliyorum. Ve bu iki ülke bu yaklaşımı ortaya koyarak bu sorunu inşallah çözerler” yanıtını verdi.