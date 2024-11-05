'Erdoğan bir kez daha seçilmeli’ | MHP lideri Bahçeli: Bu kapsamda anayasal değişiklik yapılmalı

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MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri; meclis grup toplantımızın başında hepinizi hürmetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla kucaklıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yüz yılı geride kalmış yeni bir yüz yıla girilmiştir. Tecrübelerimiz ışığında cumhuriyetin yeni yüzyılını heba etmemek için çalışmakta kararlılıktayız.

Hiçbir soruya kolay cevaplar aramıyoruz. Kolaycı yaklaşım içinde koşmuyoruz. Her şeyden önce Türkiye demekten asla vazgeçmiyoruz. Günübirlik siyasi hesaplarda değiliz. bizim için milletin huzuru refahı her şeyden önce gelmekte. Milletin desteği olmadan hiçbir siyasi hesap başarıya ulaşamaz. En büyük arzumuz milletimizi layık olduğu açıdan temsil edebilmek, gelişmişlik seviyesine çıkarmaktır.

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Bazı siyasi fosiller gibi günlük ve güdük söylemlere kapılıp karanlık lobilerin eline düşemeyiz. Geçeceği köprüyü yıkanlara, kavak ağacında balina arayanlara benzeyemeyiz. Biz MHP'yiz. Biz Cumhur ile cumhuriyeti kaynaştıran, geçmiş ile geleceği kaynaştıran Cumhur ittifakıyız. Yolculuğumuz birlikte hilale doğrudur.

HİLALE DOĞRU EMİN ADIMLARLA YÜRÜYECEĞİZ

Kimse merak buyurmasın, korkuya kapılmasın, bayrak çekildiği gönderden inmeyecektir. Bir ve birlikte hilale doğru emin ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. İkinci bir seçeneğimizin olmadığına yürekten inanacağız. Türkiye toplantılarımızın 6'sı tamamlandı geriye 21 toplantımız kaldı.

Cansız bir vatan düşü kuranlara kabus yaşatmak, alayının heveslerini kursaklarında bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Milletin hiçbir ferdini ana dili, kökeni ne olursa olsun ayrıştırmıyorum. 185 yıl içinde 6 dönüm noktasının varlığı herkesçe malumdur.

Sistem sorunlarından tamamen kurtulmuş, halk iradesi ile kurumsallaşmış, dünyada örnek gösterilen yönetim anlayışımızla gelecek nesiller daha huzurlu daha güvenli hale gelecektir. Önümüzdeki yüz yıllık takvim işlemeye başlamıştır. Türk mucizesi gerçekleşecektir. Yeni yüzyılda üzerinde oynanan haritalar yeni baştan çizilecek, ihlal edilen sınırlar belirsizliğe gömülecek, istikrarsızlıklar kabuk değiştirse bile mahiyetleri aynı kalacaktır.

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Türk milleti tarihinin hiçbir döneminde asimilasyoncu olmamıştır. Tarihin tekerrüründe hizmet etmek varken, kardeşliğimizi yağmalamak için sıraya girenlere göz yummak akıl karı mıdır? Tarihin akış istikametinin tersine kürek çekenler kimlerin hesabına faaliyet gösteriyor?

SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM

Türk ve Türkiye yüzyılında terörün kökü kazınacaktır. Kürt kardeşlerimiz ile tek yüreğiz. Ağırlaştırılmış müebbete çarptırılan terörist başı terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak" olduğunu söyleyecekse DEM grubuna gelsin bunları söylesin; umut hakkından da istifade etsin. Teklifimde ısrarlıyım, sözümün arkasındayım. İnsanlar birbirine dürüst davrandıkça bir anlaşma noktasından diğerine küçük adımlarla ilerlemek daha kolaydır. İnsanımızın yüreğini bilmezsek sözcüklerimizi yerleştiremeyiz.

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Geçmişten gelen sorunlara çözüm geliştirmek için geçmiş ile günümüz noktasında temas noktaları bulmalıyız. Peşin hükümlere sırt dönüp aklın ve vicdanın sesine kulak vermeliyiz. Bir arada yaşamaya dönük strateji geliştirmekten çekinmemeliyiz.

DEM PARTİ KARARINI VERMELİ

Milletimiz esareti tarih boyunca reddetmiştir. Kürtlerle kucaklaşma asıldır, terörle mücadele esastır. Silahlı eşkıyayı temizlemek kaçınılmazdır, siyasette uzlaşmak ortak yararımızadır. Kürt kardeşlerimiz ile aramıza kimse giremez. 23 Ekim TUSAŞ saldırısı Türkiye'ye yapılmıştır. 5 şehidimizin, yaralı kardeşlerimizin acısı ve hüznü Hakkari'den Edirne'ye ülkemizin tamamına çökmüştür. Teröre tolerans sıfırdır. Terör örgütünün ürediği neresi varsa orası meşru hedeftir. Terör örgütü başka Kürtler başkadır. İkisini karıştırmak en büyük kötülüktür. Terör örgütü Türkiye düşmanlarının taşeronudur. DEM Parti kararını derhal netleştirmeli, gelgitli tutumundan uzaklaşmalı, terörle arasına duvar örüp örmeyeceğine karar vermelidir. DEM Parti ya silah ya siyaset demeli... Kimse karnından konuşmasın, sahte efelenmelere sapmasın. Ederinin ne olduğunu bildiklerimiz fason meydan okumalara hiç heveslenmesin.

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CESET EDEBİYATI YAPANLAR MEHMET'LERİMİZİN YANINA GİTSİN

Düne kadar altılı masada kimlerle can ciğer kuzu sarması olduklarını, PKK'ya nasıl selam saldıklarını unuttuğumuzu mu sanıyorlar. Öcalan İmralı'da yatıyor. Fakat DEM grubunda 57 Öcalan gölgesi olduğunu neden görmüyorsunuz? TBMM, milli iradenin tecelligahıdır. Peki İmralı adası neresidir, hangi ülkenin toprağıdır? İmralı adası Türk toprağı değil midir? Bu adadan vazgeçildi de bizim mi haberimiz olmadı? Terörist başının TBMM DEM grubuna gelmesine itiraz ediyorlar da İmralı'da kalmasına neden tepki göstermiyorlar? Bu ne yaman çelişkidir? Teröristbaşının tecridi kalkarsa, DEM Parti grubunda bölücü terör örgütünün eylemsel, pratiksel, amaçsal ve araçsal olarak bittiğini ve sonlandığını açıklamasından şimdiden rahatsızlık duyanlar, terörden geçinen, kandan nemalanan köksüzlerden başkası olmaz, olamaz. Ceset edebiyatı yapanlar Mehmet'lerimizin yanına gitsin, dağın başında nöbete gitsinler o zaman göreyim alayının ense tıraşını. Bizim hedefimiz yeni yüzyılda terör kamburundan kurtulmaktır.

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ERDOĞAN BİZE GÖRE TEK SEÇENEK

Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, enflasyon canavarına darbe inerse, sayın Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Birbirleri ile huzura kavuşamayanlar Türkiye'nin ayrımcılığını nasıl giderecek? Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle, birikimiyle bize göre tek seçenektir. Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılı'nın güvencesi için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tek seçenektir. Bu kapsamda Anayasal düzenlemeyi yapmak gereklidir.

Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmadı, sokağa teröre teslim edilmeyecektir. Bu devletin kurucusu büyük Türk milletidir. Türk milleti varsa Türkiye Cumhuriyeti devleti de payidar kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığına Cumhur İttifakı fedakarca sahip çıkacaktır.

Belediye başkanları ya adam gibi görevlerini yapacaklar ya da Türk devletinin hukuk sınırları içinde aldığı meşru ve haklı tasarruflara katlanacaklardır.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞMEM

Grup toplantısı çıkışında gazetecilere konuşan Bahçeli, İBB Başkanı İmamoğlu ile görüşecek misiniz" sorusuna "Siyasetini tasvip etmiyorum, görüşmeyi doğru bulmuyorum. Çünkü bu görüşmeden istismarla bazı gelişmelere MHP'yi bulaştırabilirler, dikkatli olmalıyız" dedi.