Erdoğan Biden’la telefonda görüştü

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Görüşmede, Ukrayna’nın NATO’daki konumu, İsveç’in NATO üyeliği, F-16’ların teslimi ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı. Liderler Vilnius’ta yüz yüze görüşme ve Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele alma hususlarında mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsveç’in terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde bazı adımlar attığını ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.

F-16 TEŞEKKÜRÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin F-16 talebinin İsveç’in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını da belirterek ABD Başkanı Biden’a Türkiye’nin F-16 talebine yönelik gösterdiği destek için teşekkür etti. Türkiye’nin AB’ye üyelik konusunda ilkeli ve dürüst olduğunu da belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB’ye tam üyelik sürecini canlandırmak istediklerini, Vilnius Zirvesi’nde Avrupa Birliği’nin önde gelen ülkelerinin ve AB liderliğinin Türkiye’nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermelerini istediklerini belirtti.”

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BIDEN’DAN F-16 AÇIKLAMASI

Amerikan CNN’den Fareed Zakaria’ya röportaj veren ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’nin ve Yunanistan’ın F-16 modernizasyonu taleplerini NATO’nun askeri kapasitesinin güçlendirilmesi açısından değerlendirdi. Biden, “Türkiye, F-16’ların modernizasyonunu istiyor. Ayrıca Miçotakis (Yunanistan Başbakanı) de yardım istiyor. Ben, açıkçası Türkiye ve Yunanistan’ı askeri kapasite açısından güçlendirdiğimiz ve İsveç’i NATO’ya kabul ettiğimiz bir konsorsiyum oluşturmaya çalışıyorum. Ancak bu süreç henüz bitmedi” diye konuştu.