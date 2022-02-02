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Erdoğan: Beyrut Limanı’nın yeniden inşasına hazırız

#Beyrut Limanı#Lübnan#Recep Tayyip Erdoğan
Erdoğan: Beyrut Limanı’nın yeniden inşasına hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati’nin ziyaretinde, “Firmalarımız Beyrut Limanı’nın yeniden inşası dahil önemli altyapı projelerini üstlenmeye hazır” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunan Lübnan Başbakanı Necip Mikati’yi Beştepe’de ağırladı. Erdoğan, başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler yaptığı Mikati ile düzenlediği ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE KARA GÜN DOSTU

“Görüşmelerimizde Türkiye-Lübnan ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldık, işbirliği imkanlarının geliştirilmesi üzerinde durduk. Beyrut Limanı patlamasını izleyen günlerde yardımcım ve dışişleri bakanımı Lübnan halkıyla dayanışmamızı göstermek amacıyla derhal Beyrut’a göndermiştim. Patlamanın ardından ambulans uçaklarla yardıma koşan ilk ülke Türkiye oldu. Kara gün dostu olarak Lübnan’ın yanında olacağımızın altını çizdik. Lübnan hükümetinin reform çabalarına destek vermeye, kamu hizmetlerinin dijital dönüşümü noktasında tecrübe paylaşımına hazırız.

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1.8 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl yüzde 80 artışla 1.8 milyar dolar düzeyine ulaştı. 2010 yılında imzaladığımız serbest ticaret anlaşmasının bir an evvel yürürlüğe girmesine büyük önem atfediyorum. Türk ürünlerinin fiyat, kalite, nakliye maliyeti gibi birçok açıdan Lübnan pazarı için uygun ve cazip olduğuna inanıyorum. Biz de Lübnan’dan ithal ettiğimiz ürünleri çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz.

İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ

Firmalarımızın Beyrut Limanı’nın yeniden inşası dahil altyapı projelerini üstlenmeye hazır olduğunu ifade ettim. TİKA, 2010’dan beri Lübnan’da bütçesi 34 milyon doları aşan 140’dan fazla proje icra etti. Lübnan’ın güvenlik ve istikrarına verdiğimiz önem doğrultusunda BM Geçici Görev Gücüne katkımızı devam ettireceğiz. Turizm alanında daha fazla işbirliğine açığız. THY, 1 Aralık-28 Şubat arası Beyrut varışlı tüm uçuşlarında yüzde 20 indirim yaptı. Türkiye ile KKTC’deki üniversitelerde halen 2 bine yakın Lübnanlı eğitim görüyor. Sayının arttırılması için işbirliğine hazırız.”

KÖPRÜ OLDUNUZ

Lübnan Başbakanı Mikati de konuşmasında özetle şunları söyledi: “Lübnan’la ilişkileri güçlendirme arzunuzu, bütün alanlarda yardım sunmak için ne tür çaba içinde olduğunuzu biliyorum. Suriyeli sığınmacılar ve onlara yardım eli sunmak, onların tekrar ülkelerine süratle geri dönmeleri konusunu ele aldık. Aramızda ortak bir irade söz konusu. Bütün alanlarda güçlü adımlar atacağız. Ticari işbirliğimiz artmakta. Türkiye açılım içinde, modernlik söz konusu. Türkiye’nin batıyla doğu arasında köprü olmasını, kalkınmasını sağladınız.”

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Erdoğan: Beyrut Limanı’nın yeniden inşasına hazırız

KONUK BAŞBAKAN’A 21 PARE TOP ATIŞI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati’yi resmi törenle karşıladı. Konuk Başbakan Necip Mikati’nin makam aracını Cumhurbaşkanlığı önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Mikati’yi ana giriş kapısında karşıladıktan sonra tören alanındaki yerlerini aldılar. Daha sonra 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Mikati, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar yer aldı. Erdoğan ve konuk Başbakan iki ülkenin bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

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#Beyrut Limanı#Lübnan#Recep Tayyip Erdoğan

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