Erdoğan Beykoz ve Konya’yı örnek gösterdi: Barınaktan sahiplen destek al

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında ilgili bakanlar, milletvekilleri ve parti yönetiminin katılımıyla AK Parti’nin Kızılcahamam’da düzenlediği toplantıda göçmenlerden tarıma, sosyal medyadan 2023 seçimlerine kadar birçok konunun gündeme geldiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, basına kapalı düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, göçmenlerle ilgili politikaların gündeme gelmesi üzerine “Onlar bizim kardeşlerimiz. Muhalefetin yaklaşımı insani değil, biz insani yaklaşacağız. Sığınmacı kelimesini sevmiyorum aşağılayıcı bir hali var. Bu konuda politikamız var, biz bunu anlatamıyoruz. Daha iyi anlatmalıyız” dedi. Bazı milletvekilleri, Macaristan’ın 172 sığınmacıdan 7 ayrı belgesel çektiğini, Türkiye’de de bu gibi projelerin yapılabileceğini söyledi.

Haberin Devamı

BEYKOZ VE KONYA ÖRNEĞİ

Toplantıda gündeme gelen bir diğer konu ise sokak hayvanları oldu. Erdoğan, barınaklardaki hayvanların sahiplendirilmesinin önemini vurgularken bu konuda da Beykoz ve Konya büyükşehir belediyelerini örnek gösterdi. Erdoğan’ın “Bunlar güzel örnekler. Beykoz Belediyesi’nin barınaklarını yerinde inceledim. Konya Belediye Başkanımız bana uyguladıkları projeyi anlattı. Köpekleri sahiplenenlere teşvik veriyorlar. Takdir ettim. Barınaktaki köpekleri, tüm hayvanları sahiplenmek önemli” dediği ifade edildi.

Gözden Kaçmasın 9 soruyla ek göstergede tüm detaylar Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri üzerine bir milletvekilinin Konya Büyükşehir Belediyesi’nin köpek sahiplenenlere 250 TL teşvik verdiğini ve sahiplenmenin ardından bu köpeklerin bakımının yapılıp yapılmadığının takip edildiğini anlattı. Toplantıda ayrıca barınaklardaki hayvanların sahiplendirilmesi konusunda diğer belediyelerin de benzer uygulamaları hayata geçirmesi gerektiği üzerinde duruldu.

40 YILLIK TECRÜBEM VAR, EMANETİ DEVRALACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kızılcahamam kampı ile 2023 seçimlerinin startının verildiğini belirterek, “Bundan sonra teşkilat çalışmalarına çok sıkı bir şekilde hazırlanın. Biz sıkıntıların farkındayız. Benim 40 yıllık siyaset tecrübem var. Biz ne yaptığımızın farkındayız” dedi. İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla belediyelerinde bir takım sıkıntıların olduğunu tespit ettiklerini de dile getiren Erdoğan’ın, “Her gittiğimde vatandaş bu illerdeki derinleşmiş meseleleri bize anlatıyor. 2023’e çok hızlı ve iyi hazırlanacağız. Tekrar emaneti devralacağız ve yola devam edeceğiz” mesajını verdiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki pazarlık Haberi Görüntüle

2023 SEÇİMLERİNİN STARTI: Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon konusunda da şunları söyledi: “Özellikle dünyada pandemi etkisiyle ortaya çıkan enflasyon var. Enflasyonun alt gelirliler ve sabit gelirliler üzerindeki etkisinin farkındayız. Sorunların hepsi çözülecek.

Enflasyonu da çözeceğiz. Siyaseten bu işi çözebilecek biziz. İstişare ve değerlendirme toplantısı bir anlamda 2023 seçimlerinin startı olacak. Bu anlattıklarımızı şehirlerimizde, kasabalarımızda, köylerimizde vatandaşlarımıza aktarın.”

TARIMDA YENİ ADIMLAR: Erdoğan, tarım kredi kooperatiflerinin fiyatları regüle ettiğini belirterek, “Güçlü bir tarım kredimiz var. Sayıları 1200’e çıktı, 1500’e ulaşacağız” dedi.

Haberin Devamı

FINDIK RAKAMI MEMNUN EDECEK: Bir milletvekili fındık rakamlarını gündeme getirirken Erdoğan’ın, “Fındıkta sizi de bizi de memnun edecek bir rakam açıklanacak” yanıtını verdiği öğrenildi. Giresun milletvekilinin sayı telaffuz etmesi üzerine Erdoğan, “Çalım atma bana” diyerek espri yaptı.

Gözden Kaçmasın Havacılık sektörü personel arıyor Haberi Görüntüle

SOSYAL MEDYAYI ÇOK FAZLA CİDDİYE ALMAYIN

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın sosyal medyayla ilgili de vekillere şu uyarıyı yaptığı öğrenildi: “Sosyal medyadaki yazılıp çizilenleri çok fazla ciddiye almayın. Sosyal medyadaki meseleler üzerinden sahaya bakmak doğru değil. Toplumun tamamının sosyal medyadan etkilendiği gibi bir kanaate kapılmak ve bunun üzerinden gündem oluşturmak doğru değil. Toplumda sosyal medyasız da yaşayan büyük bir kesim var. Bu kesim hayatın gerçekleri ile hareket ediyor. Sosyal medyadaki meseleler üzerinden sahaya bakmak doğru değil.”