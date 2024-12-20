Erdoğan: Beklentimiz terörsüz bir Suriye

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, D-8 (Gelişen 8 Ülke) Zirve Toplantısı Açılış Oturumu ile Filistin ve Lübnan’daki Duruma İlişkin Özel Oturum’a katılmak üzere dün sabah Mısır’a gitti. Erdoğan’a ziyaretinde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti. Erdoğan’ı, Kahire Uluslararası Havalimanı’nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer karşıladı.

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Zirvede Erdoğan’a ilgi büyüktü. Erdoğan liderlerle sohbet etti, ikili görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Kahire’de gerçekleşen toplantıdaki konuşmasının başında, istişarelerinin üye ülkeler ve tüm insanlık için hayırlı olması temennisinde bulundu ve D-8’in kuruluşuna liderlik eden merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı rahmetle yad etti. D-8’in kuruluş felsefesinde yer alan barış, diyalog, işbirliği, adalet ve eşitlik kavramlarının öneminin bugün daha iyi anlaşıldığını belirten Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ÇATIŞMALAR VE KRİZLER

“Artan çatışmalar, krizler ve savaşlar karşısında maalesef küresel güvenlik ve istikrarı teminle görevli kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor. Gelinen noktada sadece siyasi sistemin değil, temelleri 2. Dünya Savaşı sonrası atılan ekonomik nizamın da ciddi sarsıntılar geçirdiğini görüyoruz. Küresel iktisadi kurumlar cari gerçeklere ya uyum sağlayamıyor ya da ihtiyaç duyulan desteği vermekte zorlanıyor. (D-8 Teşkilatı’nın etki alanını daha da geliştirmek için yeni üye ve ortaklara kapılarının açık olması gerektiğini belirterek) Son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştiren Azerbaycan’ın teşkilatımıza üye olmasıyla birlikte bugün hamdolsun dünden daha güçlüyüz. Kardeş Azerbaycan’a D-8 ailemize ‘hoş geldiniz’ diyorum.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire’de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le de bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

SURİYE HALKININ DAYANIŞMA İHTİYACI

Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeleri de aynı zaviyeden, Suriye halkının çıkarını önceleyen bir yaklaşımla çok yakından takip ediyorum.

Suriye halkının birliğe, dayanışmaya, uzlaşıya ve savaş yorgunu ülkelerini süratle ayağa kaldırmaya ihtiyaçı var. Biz de bu zorlu süreçte Suriye’de istikrarın sağlanmasına katkı sunmaya çalışıyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin yeniden tesisine atfettiğimiz önemi her fırsatta vurguluyoruz. Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana, sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye’nin inşası en samimi beklentimizdir. D-8 üyeleri olarak bu zorlu mücadelelerinde Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmamız gerektiğine inanıyorum. Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Küresel kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor. Temennimiz terörden arındırılmış bir Suriye.

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TEKNOFEST’LE BAŞKA ÜLKELERE DESTEK

Üye ülkelerimizdeki toplamda 1 milyardan fazla nüfusumuzun çok büyük kısmı gençlerden oluşuyor. Avrupa dahil Batı’da nüfusun giderek yaşlandığı bir dönemde, genç nüfus iyi değerlendirildiğinde bizim için çok büyük bir avantajdır. Dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’e en az gelişmiş ülkeleri de dahil etmek suretiyle küresel adalet ve gelişime katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Keza KOBİ’lerin desteklenmesinde D-8’in mevcut imkânlarını daha etkin şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum.” (DHA - AA)

İSRAİL TECRİT EDİLMELİ

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire’deki zirve kapsamında Filistin ve Lübnan’daki Duruma İlişkin Özel Oturum’da şunları söyledi:

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“Bugün Kahire’de bizi D-8 Teşkilatı olarak bir araya getiren Sisi’ye teşekkür ediyorum. Filistin halkının yıllardır maruz kaldığı baskı, İsrail’in 440 gün önce başlattığı saldırılarla katlanılmaz boyuta ulaştı. Saldırılarda 50 bin kardeşimiz şehit oldu. Lübnan da ilave zorluklarla karşı karşıya. Filistin sorununa kalıcı çözüm için mücadele ettik. Uzun soluklu hedefimiz, iki devletli çözümü hayata geçirmek için bir müzakere sürecinin başlatılması olmalıdır. İslam ülkeleri olarak İsrail’e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz.

İsrail saldırılarını genişleterek sürdürüyor. İsrail’in Golan Tepeleri’nde yasadışı yerleşimini genişlettiğini görüyoruz. Lübnan’dan sonra Suriye de İsrail yayılmacılığının hedefi oldu. Suriye’nin ve bölgemizin istikrarını tehdit eden hukuksuzluklara, D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğine inanıyorum. İsrail’e silah ambargosu uygulanması, İsrail’le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir. İsrail, Suriye’nin toprak bütünlüğünü hiçe sayıyor.

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ATEŞKES İÇİN GÜÇLÜ DESTEK VERMELİYİZ

Ateşkesin sağlanması konusunda güçlü destek vererek sonuca ulaşmalıyız. Lübnan’da ateşkesin tesisi ve Suriye’de Esed rejiminin çökmesi, ümit ediyorum daha olumlu bir dönemin başlangıcı olacaktır. Ülkemizin Lübnan’a gönderdiği yardımlar 1500 tona ulaşmıştır. Bölge ülkelerinin birbirlerinin içişlerine karışmadan dayanışma içinde olması önemli.”

KİMLER KATILDI

- Zirveye D-8’e üye Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan’ın devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov da katıldı.

İRAN 11 YIL SONRA KAHİRE’DE

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan 11 yıl aradan sonra Mısır’a resmi ziyaret gerçekleştiren ilk İran cumhurbaşkanı oldu. Pezeşkiyan, D-8 Devlet Başkanları Zirvesi’ndeki konuşmasında İsrail’in Gazze, Lübnan ve Suriye’deki saldırılarını hatırlatarak İslam ülkelerinin birleşerek Tel Aviv yönetiminin saldırganlığı karşısında durması gerektiğini söyledi. “Daha pratik ve acil tedbirlerle kriz bölgelerindeki insanların daha fazla zarar görmesini önlemek dini, hukuki ve insani görevimizdir” diyen İranlı lider, D-8 Teşkilatı’nın dönem başkanlığı döneminde Mısır’dan bu yönde adımlar atmasını beklediklerini kaydetti. D-8 ülkeleri arasındaki ticaret hacmine de dikkat çeken Pezeşkiyan, ticaret rakamlarının teşkilatın 2030 vizyonunun çok uzağında olduğunu ve geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Mısır’ı en son Şubat 2013’te İran’ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ziyaret etmişti.

KAHİRE’DE ŞAM TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire’de yoğun diplomatik temas trafiği de yürüttü. Erdoğan önce Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşme de ise Türkiye’nin, istikrarın ve güvenin hâkim olduğu, terörün kökünün kazındığı, sığınmacıların gönüllü ve onurlu bir biçimde ülkelerine döndüğü bir Suriye’yi görmek istediğini, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının gerekli olduğunu ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye’nin istikrara kavuşmasının tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine hizmet edeceğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire’deki son ikili görüşmesinde ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin, Mısır ile savunma, enerji, ulaştırma ve kalkınma başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek ve ticaret hacmini büyütmek için gayret göstermeye devam edeceğini belirtti. Suriye halkının büyük bedeller ödediğini ifade eden Erdoğan, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün önemli olduğunu, yeniden imar ve iç uzlaşısının sağlanması için Türkiye’nin desteğinin süreceğini vurguladı. (AA)

AİLE FOTOĞRAFI

Zirve, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin konuk ülke ve hükümet başkanlarını, yeni Başkanlık Sarayı’nda karşılaması ve aile fotoğrafının çekilmesiyle başladı.