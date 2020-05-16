Erdoğan: Bedeli ödetilecek
Van’da karantinadaki mahalleye yardım bıraktıktan sonra dönen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yapılan saldırıyı lanetleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bedeli bu alçaklara ödetilecektir” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün Van’ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı sosyal medya hesabından lanetledi. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: “Dün Van’ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.
SONUNA KADAR MÜCADELE
Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kasteden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir.”
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