Erdoğan: Batı Filistin'e sözlerini tutsun

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İLETİŞİM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Sunak’la görüşmeye ilişkin“Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Gazze’deki insan hakları ihlallerine karşı, başta Batılı ülkeler olmak üzere, uluslararası toplumun etkin çıkışlar yapması gerektiğini, krizi derinleştiren kışkırtıcı adımlar yerine yıllar boyunca Filistin’e verilip tutulmayan sözlerin gereğinin yerine getirilmesinin önemli olduğunu söyledi” denildi.

İRAN’A: GERİLMESİN

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmesinde de Erdoğan’ın “Çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması için Türkiye’nin yoğun çaba sarf ettiğini, gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail-Filistin meselesinde karşılıklı atılacak müspet adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade ettiği” belirtildi.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le görüşmede de Erdoğan, Türkiye’nin son derece olumsuz sonuçları olabilecek bu çatışmalı sürecin sonlandırılması için her türlü gayreti gösterdiğini vurguladı. m Aziz ÖZEN / İSTANBUL