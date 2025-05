Erdoğan: Bambaşka bir Türkiye olacak

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Kongre Merkezi’nde “Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu” programında özetle şunları söyledi:

“Bu topraklardaki bin yıllık tarihimiz bize şu hakikati apaçık göstermiştir; tüm insanlığın gözbebeği olan bu stratejik coğrafyada Türk, Kürt ve Arap birlikte var olmuş, birlikte savaşmış galibiyeti de mağlubiyeti de hep birlikte yaşamıştır. Coğrafya ve tarih Türk-Kürt ve Arap’ı çözülmez, dağılmaz şekilde birbirine sıkıca bağlamıştır. Bakın, Malazgirt Zaferi’nin 953’ncü yıldönümünde de ifade ettim; Malazgirt Türk, Kürt, Arap’ın ortak zaferidir. Çaldıran Türk, Kürt, Arap’ın ortak zaferidir. Ridaniye, Kudüs’ün fethi, İstanbul’un fethi ve daha nicesi ortak zaferimizdir. Biz bu coğrafyada ittifak yapınca büyüdük, güçlendik, cihana hükmettik. Ancak dağılınca hep beraber fetreti yaşadık. Bunu hasımlarımız çok iyi biliyor, bunu emperyalistler gayet iyi biliyor. Böl-parça-yönet. Asırlardır bu kirli oyunu oynamayı çok ama çok iyi biliyorlar. Onun için aramıza cetvelle çizer gibi sınırlar çizdiler. Onun için aramıza nifak ve fitne soktular.

BİRLEŞTİREN OLACAĞIZ

Kardeşliğimize pusu kurmaya ısrarla devam ediyorlar. Birlikteliğimize, dayanışmamıza engel olmak için her yolu deniyorlar. Kimileri ihanetle, kimileri cehaletle bu ayrışmayı körüklüyor. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Biz bu oyunlara asla gelmeyeceğiz. Kürt’ü Türk’ten ayırırsan yalnız kalır ve yutarlar. Türk’ü Kürt’ten ayırırsan, Arap’tan ayırırsan yalnız kalır, zayıflar. Onun için içeride de dışarıda da ayrıştıran, uzaklaştıran, kutuplaştıran, bölen parçalayan değil birleştiren olacağız.

DÜNYA DEĞİŞİYOR

Ne Irak’ta ne Suriye’de sınırımızda terör örgütlerine tahammülümüz hiçbir zaman olmadı bundan sonra hiç olmayacaktır. Bölgemizde terör kullanım süresi bitmiştir. Yabancı aktörlere bel bağlama dönemi kapanmıştır. Dünyamız kabuk değiştirmekte, eski nizam çatırdamakta, coğrafyamızda ise merkezinde Türkiye’nin yer aldığı yepyeni bir denklem kurulmaktadır. İşte bugün (dün) Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski ve heyetini Cumhurbaşkanı Külliyemizde ağırladık. Rusya-Ukrayna savaşına adil bir barışla son verme çabalarını konuştuk.

EN BÜYÜK ESERİMİZ

Dün (önceki gün) Sayın Trump, Sayın Muhammed Bin Selman ve Sayın Ahmed Şara ile dörtlü bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirdik. Sadece son 5 günde Sayın Putin, Sayın Macron ve Sayın Meloni ile telefon görüşmelerimiz oldu. Yarın (bugün) Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere Sayın Edi Rama’nın davetiyle Arnavutluk’a gidiyoruz. Türkiye kutupbaşı olarak yeni dönemde hak ettiği konuma hızla geliyor. Evet, Türkiye’nin ufku açılıyor. Türkiye’nin önü aydınlanıyor, Türkiye’nin yıldızı giderek daha çok parlıyor. Türkiye diplomaside, ekonomide, ticarette, turizmde ve diğer alanlarda artık unutmayın, yeni bir ligde mücadele ediyor. Terörsüz Türkiye ile inşallah en büyük eserimizi inşa ediyoruz.”

FESİH TİTİZLİKLE İZLENECEK

“Bölücü terör örgütü artık kendisini fesih edeceğini ve silah bırakacağına açıkladı. Bunu milletimizin başına musallat olan 40 yıllık bir musibetten ilanihaye kurtulma ve bölgemizin kalıcı huzura kavuşması adına müspet karşıladık. Silah bırakma ve fesih sürecinin MİT ve güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle izleneceğini ifade ettik. Türkiye Cumhuriyeti devletinin pozisyonu son derece nettir. Biz terörü, şiddeti, silahı tamamen terk edene suhuletle yaklaşırız. Ama yanlışta ısrar edenle de mücadeleden bir milim geri adım atmayız. Temkinliyiz, tedbirliyiz, sabırlıyız ama aynı zamanda iyimseriz, umutluyuz. Milletimizi on binlerce canını, trilyonlarca dolarlık kaynağını yutan 40 yıllık terör girdabından tamamen çıkarmakta kararlıyız.”

VATANDAŞLARIMIZA ANLATACAĞIZ

Erdoğan partililere Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili şöyle seslendi: “Şehirlerinize döndüğünüzde cadde cadde, sokak sokak, ev ev her bir vatandaşımıza ulaşacak ve şunu söyleyeceksiniz: ‘Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli birlikte arkalarında aziz bir teşkilatla her ne yapıyorlarsa bu millet için, bu devlet için, geleceğimiz için, huzurumuz için, refahımız için yapıyorlar’ diyeceksiniz. ‘Bu ülkenin aleyhine olacak her girişimin önünde en başta Recep Tayyip Erdoğan durur, en başta Sayın Devlet Bahçeli durur’ diyeceksiniz. Kimsenin zihninde şüphe, soru işareti, kaygı kalmayacak şekilde Terörsüz Türkiye’yi vatandaşlarımıza hep birlikte anlatacağız. Bizim ve yetkili arkadaşlarımızın çizdiği çerçevede ne için uğraştığımızı, gecemizi gündüzümüze niçin kattığımızı insanımıza izah edeceksiniz. Yapıcı üslubu hiçbir zaman terk etmeyecek ama hadsizlikler, kışkırtmalar, toplumu rencide ve tedirgin eden sorumsuz açıklamalar karşısında da milletimizin hakkını hukukunu koruyacaksınız. Terör meselesini tamamen geride bıraktıktan sonra inşallah Türkiye bambaşka bir Türkiye olacak. O zaman huzur daha da artacak, kardeşlik daha da perçinlenecek, o zaman kalkınma daha da hızlanacak, o zaman demokrasi daha da güçlenecek. Yarım asırdır Türkiye’nin ayağına vurulmuş bir prangayı söküp atacağız, inşallah menzile daha güçlü ilerleyeceğiz. Her birinizin bu şuurla, bu inançla hareket edip milletimizi bilgilendirmenizi sizlerden rica ediyorum.”